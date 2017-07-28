Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма

Теперь к этому решению присоединились Албания и Черногория (страны-кандидаты на вхождение в состав ЕС), входящая в состав Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Грузия и Украина.

«Они заверили нас, что их национальная политика соответствует ранее принятому решению Совета. Евросоюз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их», — отмечается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.