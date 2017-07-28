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16:20 (мск), источник: РБК

Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма

Пять стран-партнеров Европейского союза продлили до 23 июня 2018 года действие введенных ограничений на торговлю и инвестиции в Крым. 19 июня решение о продлении наложенных на Крым санкций принял Совет Евросоюза.

Теперь к этому решению присоединились Албания и Черногория (страны-кандидаты на вхождение в состав ЕС), входящая в состав Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Грузия и Украина.

«Они заверили нас, что их национальная политика соответствует ранее принятому решению Совета. Евросоюз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их», — отмечается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Санкции, введенные ЕС в отношении Крыма, предусматривают запрет на импорт продуктов, произведенных в Крыму и Севастополе, запрет для компаний и граждан инвестировать в предприятия полуострова, запрет на туристические услуги. Также запрещен экспорт в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики.

Комментарии
5
Эдуард Иванов
Ну что Россия может? Против этих стран-все. И надо смочь. И так смочь, что бы мало не показалось. И невзирая на мнение народных масс. Их правительства не с неба упали. И особенно сильно, резко ударить именно по вчерашним корешам. Кстати, Норвегии тоже можно навредить. При чем ни НАТО ни остальная Европа даже не пикнет. Если только новые санкции введут. Надо рубить этот Гордиев узел. Хуже все одно уже некуда.
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Александр Швед
да накакать! - чё нам их санкции - отожмём у алигархата бабло украденное, прихватизированные недра, предприятия - и заживё-о-о-м - лет через двести...
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ДМИТРИЙ ШУЛЯК
интересно Крым вообще кто нибудь признаёт частью России?
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