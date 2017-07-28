Рогозин: румынские власти подвергли опасности пассажиров самолета

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе Рогозиным направлялась в Молдову, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.