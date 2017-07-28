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16:39 (мск), источник: Sputnik.md

Рогозин: румынские власти подвергли опасности пассажиров самолета

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Румынские власти, не пустив самолет S7 через свое воздушное пространство, подвергли опасности пассажиров авиасудна, заявил в пятницу российский вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

Источник: Sputnik.md

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе Рогозиным направлялась в Молдову, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

«Румынские власти, не пустив самолет S7, подвергли опасности жизни его пассажиров — женщин и детей», — написал Рогозин в своем микроблоге в Твиттере.

По данным СМИ, Рогозин в настоящий момент возвращается в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота» Минск — Москва.

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