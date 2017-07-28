Елизавета Солонченко провела встречу с российскими представителями японского бренда Юникло (UNIQLO)
Стороны обсудили возможные социальные проекты. Известно, что компания «Юникло» в Москве тесно сотрудничает с различными активными сообществами.
Стороны обсудили возможные социальные проекты. Известно, что компания «Юникло» в Москве тесно сотрудничает с различными активными сообществами.
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела встречу с российскими представителями японской компании «Юникло»: генеральным директором господином Томоюки Ота и финансовым директором господином Кендзи Такаги, сообщает
Компания «Юникло» занимается производством и продажей современной одежды. На сегодняшний день насчитывается свыше 1800 магазинов этой марки в 18 странах мира: Японии, Австралии, Франции, Германии, Великобритании, США, Канаде и др. В России магазины этой марки пока сосредоточены в Москве и
Представители японской стороны пригласили главу Нижнего Новгорода на открытие магазина, которое состоится 25 августа в ТРЦ «Фантастика» и обсудили возможные совместные социальные проекты.
Елизавета Солонченко отметила, что нижегородцы рады приходу бренда и во многом уже оценили простую и качественную одежду лаконичного дизайна, которую пока приходится покупать в Москве и
Стороны обсудили возможные социальные проекты. Известно, что компания «Юникло» в Москве тесно сотрудничает с различными активными сообществами, в частности с центром современного искусства «Гараж». «У нас есть “Арсенал”, аудитория которого такая же современная и активная. Уверена, что многие нижегородцы по достоинству оценят вашу продукцию, потому что концепция “одежда для жизни” по своему духу очень подходит жителям нашего города — свободным и независимым», — сказала Елизавета Солонченко.