Елизавета Солонченко провела встречу с российскими представителями японского бренда Юникло (UNIQLO)

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела встречу с российскими представителями японской компании «Юникло»: генеральным директором господином Томоюки Ота и финансовым директором господином Кендзи Такаги, сообщает пресс-служба главы города.

Компания «Юникло» занимается производством и продажей современной одежды. На сегодняшний день насчитывается свыше 1800 магазинов этой марки в 18 странах мира: Японии, Австралии, Франции, Германии, Великобритании, США, Канаде и др. В России магазины этой марки пока сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Нижний Новгород станет первым из региональных городов, где откроется магазин этого мирового ритейлера одежды.

Представители японской стороны пригласили главу Нижнего Новгорода на открытие магазина, которое состоится 25 августа в ТРЦ «Фантастика» и обсудили возможные совместные социальные проекты.

Елизавета Солонченко отметила, что нижегородцы рады приходу бренда и во многом уже оценили простую и качественную одежду лаконичного дизайна, которую пока приходится покупать в Москве и Санкт-Петербурге.