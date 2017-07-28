Румыния развернула самолет, на котором Рогозин летел в Молдову
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Румыния не позволила пересечь воздушное пространство страны рейсовому самолету, на борту которого находился российский
Самолет летел в Кишинев, Рогозин был одним из пассажиров, пояснил посол в интервью РИА Новости.
Ранее Интерфакс со ссылкой на молдавские
При этом корреспондент Интерфакса из кишиневского аэропорта передал, что регистрация пассажиров на рейс S7, который должен был вылететь в Москву, началась с опозданием в два часа. А после начала регистрации на табло аэропорта появились данные, что рейс S7 из Москвы в Кишинев «перенаправлен».
Молдавия объявила о высылке пяти российских дипломатов Россия симметрично ответила Молдавии на высылку своих дипломатов Пророссийский кандидат объявил о победе на выборах в Молдавии.
Ранее сам Рогозин писал в «Твиттере», что «в Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация».
Неудавшийся полет он прокомментировал так: «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады».
Визит Рогозин в Молдавию и Приднестровье был приурочен к мероприятиям по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. В субботу он должен был встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
Однако после согласования встречи министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предложило российской делегации отменить визит, так как она якобы планирует прилететь на самолетах ВВС России. Рогозин же называл «чушью» сообщения о том, что собирается прибыть в Молдавию на военном самолете.
Накануне, 27 июля, во въезде в Молдавию было отказано российским артистам Дмитрию Дунаеву и Ляйсан Мингазовой. В
В 1992 году противостояние между Тирасполем и Кишиневом привело к вооруженному конфликту. В зону конфликта были введены российские миротворцы. Кишинев неоднократно заявлял о необходимости вывода российских военных, которые, по его мнению, перестали выполнять миротворческие функции.
На прошлой неделе молдавский парламент принял заявление, в котором в очередной раз потребовал вывода российских войск с территории Молдавии, то есть из непризнанного Приднестровья. Молдавский президент назвал это заявление провокацией.
Избранный в прошлом году на пост президента Додон находится в жестком противостоянии с парламентом и правительством. Он провозгласил курс на сближение с Россией, первый визит совершил в Москву, а 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. Противники Додона выступают за продолжение интеграции с Европой.
В конце мая Москва объявила персонами
Додон собирался принять участие в в памятных мероприятиях в Приднестровье и готов был приехать в Бендеры вместе с Рогозиным.