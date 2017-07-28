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17:02 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Румыния развернула самолет, на котором Рогозин летел в Молдову

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не смог добраться до Кишинева, где планировал принять участие в памятных мероприятиях в Приднестровье вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном и приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

Источник: Русская служба Би-би-си

Румыния не позволила пересечь воздушное пространство страны рейсовому самолету, на борту которого находился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, утверждает посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.

Самолет летел в Кишинев, Рогозин был одним из пассажиров, пояснил посол в интервью РИА Новости.

Ранее Интерфакс со ссылкой на молдавские интернет-ресурсы, опубликовавшие данные сайта Flightradar, сообщал, что Рогозин летел на самолете авиакомпании S7. Достигнув воздушного пространства Венгрии, самолет развернулся в сторону Москвы.

При этом корреспондент Интерфакса из кишиневского аэропорта передал, что регистрация пассажиров на рейс S7, который должен был вылететь в Москву, началась с опозданием в два часа. А после начала регистрации на табло аэропорта появились данные, что рейс S7 из Москвы в Кишинев «перенаправлен».

Молдавия объявила о высылке пяти российских дипломатов Россия симметрично ответила Молдавии на высылку своих дипломатов Пророссийский кандидат объявил о победе на выборах в Молдавии.

Ранее сам Рогозин писал в «Твиттере», что «в Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация».

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Неудавшийся полет он прокомментировал так: «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады».

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Визит Рогозин в Молдавию и Приднестровье был приурочен к мероприятиям по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. В субботу он должен был встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Однако после согласования встречи министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предложило российской делегации отменить визит, так как она якобы планирует прилететь на самолетах ВВС России. Рогозин же называл «чушью» сообщения о том, что собирается прибыть в Молдавию на военном самолете.

Накануне, 27 июля, во въезде в Молдавию было отказано российским артистам Дмитрию Дунаеву и Ляйсан Мингазовой. В пресс-службе пограничной полиции Молдавии пояснили, что артистов не пустили, потому что они не указали цель визита. Президент Додон назвал произошедшее с артистами провокацией.

В 1992 году противостояние между Тирасполем и Кишиневом привело к вооруженному конфликту. В зону конфликта были введены российские миротворцы. Кишинев неоднократно заявлял о необходимости вывода российских военных, которые, по его мнению, перестали выполнять миротворческие функции.

На прошлой неделе молдавский парламент принял заявление, в котором в очередной раз потребовал вывода российских войск с территории Молдавии, то есть из непризнанного Приднестровья. Молдавский президент назвал это заявление провокацией.

Избранный в прошлом году на пост президента Додон находится в жестком противостоянии с парламентом и правительством. Он провозгласил курс на сближение с Россией, первый визит совершил в Москву, а 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. Противники Додона выступают за продолжение интеграции с Европой.

В конце мая Москва объявила персонами нон-грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на высылку из Кишинева сотрудников российской дипмиссии. Решение о высылке российских дипломатов принималось без учета мнения президента Молдавии. Додон тогда говорил о «безответственных решениях» правительства и парламентского большинства, предпринимаемых «исходя из геополитических интересов западных кураторов».

Додон собирался принять участие в в памятных мероприятиях в Приднестровье и готов был приехать в Бендеры вместе с Рогозиным.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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