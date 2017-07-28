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19:03 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев заявил, что отключение света в Крыму произошло не из-за жары на Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг информацию о том, что Крымский полуостров остался без света из-за жары на Кубани.

Источник: ЮГА.ру

Об этом Кондратьев сообщил на своей странице в Twitter. По его словам причина отключения света — сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция «Центральная».

«Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Сейчас линия уже запитана. Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму — через энергомост», — говорится в сообщении главы региона.

Как сообщали Юга.ру, 28 июля власти Крыма сообщили о массовом отключении электричества на полуострове. По их словам, произошло отключение четырех линий энергомоста. Позднее Минэнерго РФ связало отключение света в Крыму с жарой на Кубани.

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