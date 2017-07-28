В Воронеже учтут немецкий опыт сбора и переработки отходов

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Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поручил сотрудникам регионального департамента экологии и природных ресурсов и работникам «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» разобраться, как применить немецкие технологии в утилизации отходов. Делегация Воронежской области проанализировала опыт компании Tomra в ходе посещения Германии, сообщил пресс-центр облправительства в пятницу, 28 июля.

Компания Tomra производит оборудование для сбора и утилизации пластиковых, алюминиевых и стеклянных бутылок. Автоматы по приему тары устанавливают в продуктовых магазинах. Денежная выплата за возврат упаковки стимулирует ее повторное использование и повышает объем собранных отходов. Более 70 тыс. автоматов работают в 40 странах мира.