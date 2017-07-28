В Румынии подтвердили запрет рейса Рогозина
Представитель МИД Румынии по печати подтвердил корреспонденту ТАСС, что самолету, в котором находился
Представитель МИД Румынии по печати подтвердил корреспонденту ТАСС, что самолету, в котором находился
«Мы подтверждаем, что Румыния не была согласна с этим [с пролетом самолета с российским представителем — прим. ТАСС]», — сказал дипломат, отказавшись объяснить причины отказа.
В других ведомствах — министерстве национальной обороны, министерстве внутренних дел и Румынской администрации обслуживания воздушного сообщения — не располагали информацией об этом.
Самолет одной из российских гражданских авиакомпаний, на котором российская делегация во главе с
Согласно объявлению, сделанному капитаном воздушного судна, самолет не смог совершить посадку в пункте назначения «в связи с закрытием воздушного пространства над территорией Румынии».