В Румынии подтвердили запрет рейса Рогозина

Источник: Noi.md

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«Мы подтверждаем, что Румыния не была согласна с этим [с пролетом самолета с российским представителем — прим. ТАСС]», — сказал дипломат, отказавшись объяснить причины отказа.

В других ведомствах — министерстве национальной обороны, министерстве внутренних дел и Румынской администрации обслуживания воздушного сообщения — не располагали информацией об этом.

Самолет одной из российских гражданских авиакомпаний, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.