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17:30 (мск), источник: Noi.md

В Румынии подтвердили запрет рейса Рогозина

Представитель МИД Румынии по печати подтвердил корреспонденту ТАСС, что самолету, в котором находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, не было дано разрешения на полет в воздушном пространстве страны.

Источник: Noi.md
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«Мы подтверждаем, что Румыния не была согласна с этим [с пролетом самолета с российским представителем — прим. ТАСС]», — сказал дипломат, отказавшись объяснить причины отказа.

В других ведомствах — министерстве национальной обороны, министерстве внутренних дел и Румынской администрации обслуживания воздушного сообщения — не располагали информацией об этом.

Самолет одной из российских гражданских авиакомпаний, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

Согласно объявлению, сделанному капитаном воздушного судна, самолет не смог совершить посадку в пункте назначения «в связи с закрытием воздушного пространства над территорией Румынии».

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