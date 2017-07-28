Додон: Кишинев и Бухарест — часть геополитической игры Запада и НАТО

Источник: Sputnik.md

«В последние дни мы стали свидетелями беспрецедентного русофобского шоу. Оно направлено против граждан Молдовы и нашего стратегического партнера — Российской Федерации. Это выйдет его организаторам боком. На каждое действие есть свое противодействие. Кишинев и Бухарест — часть геополитической игры Запада и НАТО, направленной против России», — заявил Додон в ходе пресс-конференции в пятницу.

По его словам, происходящее в последнее время — «сценарий, написанный Западом».

«Мы начали преодолевать трудности, сближать два берега Днестра и здесь возникли проблемы. Урегулирование Приднестровского вопроса означает, что НАТО не появится в нашем регионе. Они не хотят этого. Их игра не имеет ничего общего с интересами граждан Молдовы», — сказал глава государства.