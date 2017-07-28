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18:07 (мск), источник: ТАСС

Трамп призвал упростить механизм принятия законопроектов в Сенате США

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь призвал фактически упростить механизм голосования в Сенате Конгресса для того, чтобы республиканцам было легче продвигать свои инициативы.

Источник: AP 2017

«Если республиканцы хотят в будущем принимать отличные законопроекты в Сенате, то им нужно немедленно перейти к 51 голосу [то есть, к простому большинству — прим. ТАСС] вместо бессмысленных 60», — написал он на своей странице в Twitter.

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Согласно установленному регламенту верхней палаты, проект закона может быть поставлен на голосование только если с этим согласны две трети сенаторов из 100. Республиканская партия на данный момент контролирует в Сенате 52 места, поэтому для принятия тех или иных инициатив требуются голоса ее оппонентов — демократов.

Трамп уже не в первый раз критикует эти правила.

В пятницу Сенат не смог принять решение об отмене ряда ключевых положений программы медицинского страхования, разработанной предыдущей администрацией Барака Обамы и получившей неофициальное название Obamacare. В ходе голосования, затянувшегося далеко за полночь, 49 сенаторов проголосовали за их отмену, а 51 — против.

Наблюдатели отмечают, что провал голосования стал сильным ударом по позициям Трампа, так как отмена Obamacare была одним из ключевых пунктов его предвыборной программы.

По словам Трампа, сейчас лишь отдельные положения реформы системы медстрахования могут быть приняты простым большинством, тогда как «некоторым хорошим вещам требуются 60 голосов».

«Столь многим будущим отличным законопроектам и бюджетам нужны 60 голосов», — посетовал американский лидер.

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