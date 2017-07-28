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19:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Хания Фархи была самобытной артисткой с невероятно мощной энергией

По словам Президента РТ, из жизни ушла ярко одаренная, любимая публикой певица.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Хания Фархи была самобытной артисткой с невероятно мощной энергией, темпераментом и сценическим обаянием. Об этом в своем соболезновании в адрес супруга певицы Габдулхая Биктагирова написал Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба лидера республики.

«С глубоким прискорбием узнал о скоропостижной кончине вашей супруги Хании Фархлисламовны Биктагировой. Ее безвременный уход — это невосполнимая утрата для музыкального искусства Татарстана. Из жизни ушла ярко одаренная, любимая публикой певица, сумевшая сказать свое неповторимое слово на татарской эстраде, внесшая важный вклад в развитие национальной популярной музыки», — сказано в соболезновании.

По словам Минниханова, Хания Фархи была самобытной артисткой с невероятно мощной энергией, темпераментом, сценическим обаянием, сумевшей успешно реализоваться и в творчестве, и в личной жизни.

«С нами навсегда остаются ее песни, ее музыкальное наследие, благодарная память о ней. Искренне соболезную вам, всей вашей семье, разделяю боль этого огромного горя. Жэухэр жырчы Хания Фархи исеме татар халкынын хэтерендэ мэнгелек сакланыр», — отметил Рустам Минниханов.

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