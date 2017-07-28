Рустам Минниханов: Хания Фархи была самобытной артисткой с невероятно мощной энергией
По словам Президента РТ, из жизни ушла ярко одаренная, любимая публикой певица.
По словам Президента РТ, из жизни ушла ярко одаренная, любимая публикой певица.
(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Хания Фархи была самобытной артисткой с невероятно мощной энергией, темпераментом и сценическим обаянием. Об этом в своем соболезновании в адрес супруга певицы Габдулхая Биктагирова написал Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает
«С глубоким прискорбием узнал о скоропостижной кончине вашей супруги Хании Фархлисламовны Биктагировой. Ее безвременный уход — это невосполнимая утрата для музыкального искусства Татарстана. Из жизни ушла ярко одаренная, любимая публикой певица, сумевшая сказать свое неповторимое слово на татарской эстраде, внесшая важный вклад в развитие национальной популярной музыки», — сказано в соболезновании.
«С нами навсегда остаются ее песни, ее музыкальное наследие, благодарная память о ней. Искренне соболезную вам, всей вашей семье, разделяю боль этого огромного горя. Жэухэр жырчы Хания Фархи исеме татар халкынын хэтерендэ мэнгелек сакланыр», — отметил Рустам Минниханов.