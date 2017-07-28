Путин заявил о популярности Крыма у туристов

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что 85 процентов отдыхающих остались довольны. «Высокий турсезон в Крыму проходит успешно», — подтвердил он. «Полуостров сохраняет статус одного из самых популярных внутрироссийских направлений», — заверил он.

«Несмотря на резко возросший уровень конкуренции и неблагоприятные начальные погодные условия… количество отдохнувших в Крыму в настоящее время находится примерно на уровне предыдущего — рекордного — 2016 года и составляет более 2,3 млн человек», — привел цифры чиновник. «На полуостров массово приезжают граждане из соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с украинской стороны», — также сказал он.

Число санаторно-курортных учреждений на полуострове увеличилось в этом году на 24 процента, средняя цена отдыха этим летом в санаториях составляет 3064 рубля в день, а размещение в гостинице — 3,2 тысячи.

«Мы проводим социологические исследования, спрашиваем, как туристы отдохнули и насколько они довольны отдыхом: 85 процентов сказали, что довольны, что отдохнули хорошо и готовы вернуться, из этого количества 35 процентов впервые посещали Крым», — сообщил Сафонов. С этого месяца туристы могут купить карту гостя Крыма и Севастополя и пользоваться со скидкой услугами гостиниц, музеев и ресторанов. «Это может существенно сократить затраты на отдых — до 30 процентов», — считает он.