Постпред России при ООН измерил глубину отношений Москвы и Вашингтона

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Москва была вынуждена принять ответные меры на антироссийские санкции США. Он назвал новые ограничительные меры Вашингтона необоснованными, незаконными и беспрецедентными. Но, подчеркнул дипломат, Россия и Соединенные Штаты не могут обойтись друг без друга.

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Небензя также отметил, что сотрудничество России с другими членами Совета Безопасности ООН продолжится.

Ранее в пятницу Россия запретила посольству США пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Таким образом Москва отреагировала на ужесточение американских санкций.

Кроме того, российская сторона потребовала до 1 сентября сократить общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в стране, до 455 человек. Этот показатель соответствует числу отечественных дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в США.