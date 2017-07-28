КНДР провела очередной ракетный пуск
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея, предположительно, произвела пуск очередной ракеты, передают японские СМИ.
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея, предположительно, произвела пуск очередной ракеты, передают японские СМИ.
По данным телеканала NHK, ссылающегося на источники в правительстве, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Факт запуска подтвердили южнокорейские военные. По данным комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуск состоялся в 23.41 по местному времени (17.41 мск) в районе провинции Чагандо. Ракета, предположительно баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.
В Пентагоне также заявили, что ракета могла быть баллистической.
Правительство Японии и президент Южной Кореи созывают экстренное заседание Советов национальной безопасности обеих стран.