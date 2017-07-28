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18:35 (мск), источник: РИА Новости

КНДР провела очередной ракетный пуск

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея, предположительно, произвела пуск очередной ракеты, передают японские СМИ.

По данным телеканала NHK, ссылающегося на источники в правительстве, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Факт запуска подтвердили южнокорейские военные. По данным комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуск состоялся в 23.41 по местному времени (17.41 мск) в районе провинции Чагандо. Ракета, предположительно баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

В Пентагоне также заявили, что ракета могла быть баллистической.

Правительство Японии и президент Южной Кореи созывают экстренное заседание Советов национальной безопасности обеих стран.

Комментарии
3
олег ушаков
Надо КНДР С-400 поставить.
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Сергей Костенко
Санкции???
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Юрий Жданов
И чего же Вы не успокоитесь, давайте общаться, говорить и решим все Ваши и наши проблемы. Давайте жить мирно и дружно - это будет всем на пользу.
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