Москва выразила протест Бухаресту из-за запрета на пролет самолета

Источник: Sputnik.md

«Двадцать восьмого июля в МИД России Временному поверенному в делах Румынии в Российской Федерации Кожокару был выражен решительный протест в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского пассажирского самолета авиакомпании “Глобус”, выполнявшего 28 июля 2017 года регулярный рейс по маршруту Москва-Кишинев», — сказано в сообщении ведомства.

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При этом Москва подчеркнула, что своими действиями Бухарест поставил под угрозу «безопасность более 160 пассажиров, летевших этим рейсом».

«В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям», — подчеркнули в российском МИД.

В ведомстве также призвали власти Румынии «провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения».

В четверг был запрещен въезд в Молдову ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей.