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20:36 (мск), источник: Nur.kz

Глава МИД вмешался в ситуацию с казахстанцами в Каире

Министр иностранных дел вмешался в ситуацию с казахстанскими студентами, задержанными в Каире. Накануне Кайрат Абдрахманов связался со своим египетским коллегой Самехом Шукри, передает телеканал КТК.

Источник: Nur.kz

Министр лично запросил информацию о причинах задержания и местонахождении наших граждан, но пока никаких сведений ему не озвучили.

При этом задержали студентов ещё 20 июля. И только вчера стало известно, что сделали это сотрудники нацбезопасности Египта. Больше — никаких подробностей.

Самех Шукри пообещал оказать максимальную помощь, сообщили в МИД Казахстана.

Напомним, стало известно, что двое пропавших в Египте казахстанцев являются магистрантами Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в Алматы, а еще четверо — студенты из других регионов страны.

Молодые люди вылетели в Египет 11 июля. Они намеревались провести там 1−2 месяца, чтобы повысить уровень знания арабского языка.

Позже стало известно, шестеро пропавших в Египте казахстанцев были задержаны полицейскими.

В министерстве по делам религий нашей страны не исключают, что студенты могли попасть под влияние радикальных теологов, а арестовали их в рамках антитеррористических мероприятий.

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