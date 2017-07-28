Глава МИД вмешался в ситуацию с казахстанцами в Каире

Министр лично запросил информацию о причинах задержания и местонахождении наших граждан, но пока никаких сведений ему не озвучили.
При этом задержали студентов ещё 20 июля. И только вчера стало известно, что сделали это сотрудники нацбезопасности Египта. Больше — никаких подробностей.
Самех Шукри пообещал оказать максимальную помощь, сообщили в МИД Казахстана.
Напомним, стало известно, что двое пропавших в Египте казахстанцев являются магистрантами Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в Алматы, а еще четверо — студенты из других регионов страны.
Молодые люди вылетели в Египет 11 июля. Они намеревались провести там 1−2 месяца, чтобы повысить уровень знания арабского языка.
Позже стало известно, шестеро пропавших в Египте казахстанцев были задержаны полицейскими.
В министерстве по делам религий нашей страны не исключают, что студенты могли попасть под влияние радикальных теологов, а арестовали их в рамках антитеррористических мероприятий.