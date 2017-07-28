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28 июля, источник: ТАСС

AFP: законопроект об антироссийских санкциях поступил на подпись Трампу

Конгресс одобрил «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» 27 июля.

Источник: Reuters

ТАСС, 28 июля. Закон о санкциях, принятый на этой неделе в Конгрессе США, поступил на подписание президенту Дональду Трампу, который либо одобрит его, либо наложит на него вето. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на источник.

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По данным агентства, законопроект поступил в Белый дом в 13:53 по местному времени (20:53 мск).

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», проголосовало большинство членов Палаты представителей.

В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.

Комментарии
7
DRGSDFG SDGSDG
погадает на ромашке.
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Игорь Драбинюк
я бы лишил агремана посла США за такие действия, и вон из страны
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Иван Орлов
Трампнаш, не подпишет..)))
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