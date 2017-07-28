AFP: законопроект об антироссийских санкциях поступил на подпись Трампу

Источник: Reuters

ТАСС, 28 июля. Закон о санкциях, принятый на этой неделе в Конгрессе США, поступил на подписание президенту Дональду Трампу, который либо одобрит его, либо наложит на него вето. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на источник.

Читайте также Постпред России при ООН измерил глубину отношений Москвы и Вашингтона

По данным агентства, законопроект поступил в Белый дом в 13:53 по местному времени (20:53 мск).

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», проголосовало большинство членов Палаты представителей.