Встреча Додона и Красносельского перенесена

Источник: Sputnik.md

«В связи с сегодняшними провокационными событиями в адрес делегации Российской Федерации приняли решение вместе с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским, что завтра я не буду принимать участие в мероприятиях в Тигине/Бендерах», — написал Додон на своей официальной стране в соцсети Facebook.

Он отметил, что отдельая встреча с Красносельским состоится позднее, чтобы продолжить дискуссии о сближении двух берегов Днестра.