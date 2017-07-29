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00:08 (мск), источник: Sputnik.md

Встреча Додона и Красносельского перенесена

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон не будет принимать участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье и проведет позже отдельную встречу с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

Источник: Sputnik.md

«В связи с сегодняшними провокационными событиями в адрес делегации Российской Федерации приняли решение вместе с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским, что завтра я не буду принимать участие в мероприятиях в Тигине/Бендерах», — написал Додон на своей официальной стране в соцсети Facebook.

Он отметил, что отдельая встреча с Красносельским состоится позднее, чтобы продолжить дискуссии о сближении двух берегов Днестра.

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдову, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

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