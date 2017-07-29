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01:15 (мск), источник: РИА Новости

США и Южная Корея ответили на испытание КНДР учебными пусками ракет

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР, объявил объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Источник: Reuters

«В учениях были задействованы ракеты вооруженных сил Республики Корея “Хёнму-2” и баллистические ракеты класса “земля-земля” восьмой армии США ATACMS», — приводит заявление КНШ агентство Рёнхап. Всего было выпущено по две ракеты.

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По данным военных, американо-южнокорейские ракетные учения проведены на побережье Японского моря в 5.45 по местному времени (23.45 мск 28 июля) в ответ на пуск в КНДР в ночь на субботу предположительно межконтинентальной баллистической ракеты. В ходе учений, отмечает КНШ, была проверена «возможность нанесения удара по руководству противника в случае чрезвычайных обстоятельств».

Это уже вторые по счету такие совместные учения США и Южные Кореи — первые состоялись на следующий день после пуска в КНДР предположительно МБР 4 июля.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километра. В КНШ полагают, что на этот раз испытана более совершенная предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, чем 4 июля.

Ранее КНДР неоднократно заявляла, что имеет возможность запускать такие ракеты когда угодно и откуда угодно, и в любое время готова нанести превентивный ядерный удар по территории США.

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