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09:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Американские дипломаты готовятся покинуть Владивосток

Американские дипломаты готовятся покинуть Владивосток.

Источник: AP 2017

С 1 сентября общее число сотрудников, работающих в посольстве США в Москве и в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455, такое решение принял Кремль в ответ на санкции США в отношении России, сообщает ИА «Deita.ru».

Количество американских дипломатов, работающих в России, таким образом сравняют с количеством российских дипломатов и технических сотрудников, работающих в США после того, как часть выслали решением администрации Барака Обамы в конце 2016 года.

В качестве контрсанкций по личному решению президента с 1 августа американские дипломаты не смогут попасть на складские помещения на Дорожной улице в Москве и на дачу в Серебряном Бору.

Посол США в России уже заявил, что разочарован решением Кремля.

Анастасия Качимская

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