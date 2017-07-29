США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
Как сообщила глава
Как сообщила глава
ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Вашингтон выразил Москве протест в связи с заявленными ею в пятницу мерами вокруг персонала американских дипломатических представительств в России и их объектов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила начальник
«Мы заявили о своем серьезном разочаровании и выразили протест. Госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон провел разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, а посол [Джон] Теффт встретился с заместителем министра иностранных дел [Сергеем] Рябковым», — сказала Науэрт.
Во внешнеполитическом ведомстве США отказались разглашать детали нынешней беседы Лаврова и Тиллерсона. «Мы не собирается обсуждать содержание наших дипломатических разговоров», — заявил корреспонденту ТАСС ответственный сотрудник Госдепартамента США, потребовавший не упоминать его имя.
«Госсекретарь ясно дает понять, что неуклонная деградация не способствует восстановлению отношений между нашими двумя странами», — отметил этот дипломат. «Мы работаем над способами устранения некоторых раздражителей в наших отношениях, чтобы двигаться вперед», — заверил этот представитель Госдепартамента США.
В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.