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04:47 (мск), источник: ТАСС

США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов

Как сообщила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, госсекретарь Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Источник: AFP 2017

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Вашингтон выразил Москве протест в связи с заявленными ею в пятницу мерами вокруг персонала американских дипломатических представительств в России и их объектов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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«Мы заявили о своем серьезном разочаровании и выразили протест. Госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон провел разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, а посол [Джон] Теффт встретился с заместителем министра иностранных дел [Сергеем] Рябковым», — сказала Науэрт.

Во внешнеполитическом ведомстве США отказались разглашать детали нынешней беседы Лаврова и Тиллерсона. «Мы не собирается обсуждать содержание наших дипломатических разговоров», — заявил корреспонденту ТАСС ответственный сотрудник Госдепартамента США, потребовавший не упоминать его имя.

«Госсекретарь ясно дает понять, что неуклонная деградация не способствует восстановлению отношений между нашими двумя странами», — отметил этот дипломат. «Мы работаем над способами устранения некоторых раздражителей в наших отношениях, чтобы двигаться вперед», — заверил этот представитель Госдепартамента США.

В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.

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