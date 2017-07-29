Иванка Трамп провела неофициальную встречу с генсеком ООН

Как сообщает агентство со ссылкой на чиновника в Белом доме, Иванка Трамп и Гутерреш обсудили «вопросы, представляющие общий интерес». Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства.

Сама Иванка Трамп не прокомментировала встречу с генсеком ООН после ее окончания. Отмечается, что перед началом беседы она улыбнулась, но также ничего не сказала.