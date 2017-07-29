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03:12 (мск), источник: РИА Новости

Иванка Трамп провела неофициальную встречу с генсеком ООН

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка неофициально встретилась с генеральным секретаре ООН Антониу Гутеррешем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2017

Как сообщает агентство со ссылкой на чиновника в Белом доме, Иванка Трамп и Гутерреш обсудили «вопросы, представляющие общий интерес». Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства.

Сама Иванка Трамп не прокомментировала встречу с генсеком ООН после ее окончания. Отмечается, что перед началом беседы она улыбнулась, но также ничего не сказала.

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