Иванка Трамп провела неофициальную встречу с генсеком ООН
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка неофициально встретилась с генеральным секретаре ООН Антониу Гутеррешем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка неофициально встретилась с генеральным секретаре ООН Антониу Гутеррешем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщает агентство со ссылкой на чиновника в Белом доме, Иванка Трамп и Гутерреш обсудили «вопросы, представляющие общий интерес». Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства.
Сама Иванка Трамп не прокомментировала встречу с генсеком ООН после ее окончания. Отмечается, что перед началом беседы она улыбнулась, но также ничего не сказала.