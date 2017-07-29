Страны «Большой семерки» осудили космический запуск Ирана

Источник: AP 2017

«В связи с запуском 27 июля ракеты-носителя Simorgh Иран снова продемонстрировал активность, несовместимую с резолюциями Совбеза ООН. Мы осуждаем эту акцию» — указывается в заявлении.

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В своей резолюции страны призвали Иран не предпринимать никаких действий, связанных с испытанием баллистическим ракет, включая пуски космических ракет. В резолюции подчеркивается, что космические ракеты-носители используют технологии, которые тесно связаны с разработкой межконтинентальных баллистических ракет.

Накануне Госдеп США обвинил Иран в нарушении резолюций Совбеза ООН. Об этом на брифинге заявила глава пресс-службы ведомства Хезер Науэрт, сообщало Reuters.

По информации агентства, Науэрт назвала запуск «провокацией». «Мы рассматриваем происходящее как продолжение разработок баллистических ракет», — подчеркнула глава пресс-службы Госдепа.