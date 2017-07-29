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05:57 (мск), источник: РБК

Страны «Большой семерки» осудили космический запуск Ирана

США, Великобритания, Германия и Франция осудили космический запуск Ирана и назвали его противоречащим резолюции Совета безопасности ООН, пообещав подать жалобу в организацию на действия страны. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Источник: AP 2017

«В связи с запуском 27 июля ракеты-носителя Simorgh Иран снова продемонстрировал активность, несовместимую с резолюциями Совбеза ООН. Мы осуждаем эту акцию» — указывается в заявлении.

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В своей резолюции страны призвали Иран не предпринимать никаких действий, связанных с испытанием баллистическим ракет, включая пуски космических ракет. В резолюции подчеркивается, что космические ракеты-носители используют технологии, которые тесно связаны с разработкой межконтинентальных баллистических ракет.

Накануне Госдеп США обвинил Иран в нарушении резолюций Совбеза ООН. Об этом на брифинге заявила глава пресс-службы ведомства Хезер Науэрт, сообщало Reuters.

По информации агентства, Науэрт назвала запуск «провокацией». «Мы рассматриваем происходящее как продолжение разработок баллистических ракет», — подчеркнула глава пресс-службы Госдепа.

Иран 27 июля провел успешный запуск космической ракеты Simorgh. Об этом сообщала The New York Times. По данным газеты, подобные испытания е запрещены ядерным соглашением между Ираном и группой шести стран, в которую также входят США. Ракета Simorgh может выводить на орбиту Земли спутники весом до 250 кг. Вместе с тем, в Госдепе заявили, что ракета изначально создавалась для несения ядерного заряда.

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