Белый дом заявил о готовности Трампа утвердить новые антироссийские санкции
Президент США Дональд Трамп планирует подписать принятый Сенатом законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщила
Президент США Дональд Трамп планирует подписать принятый Сенатом законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщила
«Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его», — пояснили в администрации президента.
27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.
После того, как стали известны результаты голосования в Сенате по данному законопроекту, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что
В конце декабря прошлого года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в