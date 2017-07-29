Белый дом заявил о готовности Трампа утвердить новые антироссийские санкции

Источник: AP 2017

«Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его», — пояснили в администрации президента.

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27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

После того, как стали известны результаты голосования в Сенате по данному законопроекту, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что из-за действий США «чаша терпения России переполнилась». На Смоленской площади предложили до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях. Кроме того, сотрудники посольства США в Москве с 1 августа не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.