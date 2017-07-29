Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Алкоголь помогает запоминать новое
Как выглядит дача посольства США, которую забрала Россия
Как увеличить площадь квартиры на треть
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
В Сети появился снимок новейшего ударного беспилотника РФ – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
05:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Белый дом заявил о готовности Трампа утвердить новые антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп планирует подписать принятый Сенатом законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Reuters.

Источник: AP 2017

«Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его», — пояснили в администрации президента.

Читайте также
AFP: законопроект об антироссийских санкциях поступил на подпись Трампу

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

После того, как стали известны результаты голосования в Сенате по данному законопроекту, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что из-за действий США «чаша терпения России переполнилась». На Смоленской площади предложили до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях. Кроме того, сотрудники посольства США в Москве с 1 августа не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.

В конце декабря прошлого года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

Комментарии
1
дмитрий путинцев
Что ещё раз подтверждает,что американские политики звездоболы по хлещще наших и что президент там практически ничего не решает,как Конгресс скажет так и будет.Я вот думаю что к америке тот же подход нужен,силуанова выгнать в зашей раз он не видит другого вложения денег кроме как в долговые бумаги сша,потребовать выплату по этим бумагам,перестать продавать им двигатели с помощью которых они выводят спутники на орбиту,по линии НАСА загнуть им цену для доставки космонавтов,что бы ахнули,да много чего ещё,конечно не сравнить с их возможностями,но и довольно чувствительно по головке треснуть рычаги есть.Запад понимает только палку,любую попытку честно вести дела или договариваться они принимают за слабость.Договариваться нужно с теми странами которые это понимают,а которые нет с теми нужно теми же методами
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
Отрицательный капитал «Югры» оценили в 7 млрд рублей
США и Южная Корея запустили учебные ракеты в ответ на пуск КНДР
Российские пловцы выиграли три золота за один день ЧМ
США выразили протест России из-за ответных мер на санкции
Страны «Большой семерки» осудили космический запуск Ирана
Мощи Николая Чудотворца доставили из России в Италию
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь