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09:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Делегацию Индии на ВЭФ-2017 возглавит министр промышленности и коммерции

О своем намерении принять участие в Форуме заявили официальные лица Республики, а также более 30 руководителей индийских компаний.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 июля, PrimaMedia.

Представительная делегация Республики Индии примет участие в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6—7 сентября. Делегацию возглавит Министр промышленности и коммерции Нирмала Ситхараман. О своем намерении принять участие в Форуме заявили официальные лица Республики, а также более 30 руководителей индийских компаний, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ВЭФ.

На ВЭФ приедут министр морского и автомобильного транспорта Нитин Гадкари, государственный министр энергетики, угольной отрасли, возобновляемой энергетики и горнорудной отрасли Пиюш Гоял, главный секретарь премьер-министра Нрипендра Мисра, заместитель министра иностранных дел С. Джайшанкар, а также заместитель министра обороны Санджай Митра.

В рамках странового бизнес-диалога «Россия — Индия», который включен в деловую программу ВЭФ, участники делегации планируют обсудить возможности инвестирования в такие отрасли как судостроение и ремонт, рыболовство, деревообработка, геологоразведка и обогащение полезных ископаемых, нефтегазовая отрасль, огранка алмазов, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и традиционная индийская медицина. Диалог будет способствовать расширению связей между Индией и Дальним Востоком России.

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