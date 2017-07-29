Делегацию Индии на ВЭФ-2017 возглавит министр промышленности и коммерции

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 июля, PrimaMedia.

Представительная делегация Республики Индии примет участие в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6—7 сентября . Делегацию возглавит Министр промышленности и коммерции Нирмала Ситхараман. О своем намерении принять участие в Форуме заявили официальные лица Республики, а также более 30 руководителей индийских компаний, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ВЭФ.

На ВЭФ приедут министр морского и автомобильного транспорта Нитин Гадкари, государственный министр энергетики, угольной отрасли, возобновляемой энергетики и горнорудной отрасли Пиюш Гоял, главный секретарь премьер-министра Нрипендра Мисра, заместитель министра иностранных дел С. Джайшанкар, а также заместитель министра обороны Санджай Митра.