Делегацию Индии на ВЭФ-2017 возглавит министр промышленности и коммерции
О своем намерении принять участие в Форуме заявили официальные лица Республики, а также более 30 руководителей индийских компаний.
О своем намерении принять участие в Форуме заявили официальные лица Республики, а также более 30 руководителей индийских компаний.
Владивосток, 29 июля, PrimaMedia.
Представительная делегация Республики Индии примет участие в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке
На ВЭФ приедут министр морского и автомобильного транспорта Нитин Гадкари, государственный министр энергетики, угольной отрасли, возобновляемой энергетики и горнорудной отрасли Пиюш Гоял, главный секретарь
В рамках странового