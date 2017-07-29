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07:20 (мск), источник: Zakon.kz

В КУИС МВД РК прокомментировали слова правозащитника о вербовке сотрудников радикалами

В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК прокомментировали высказывания международного правозащитника о вербовке сотрудников различных учреждений радикальными группами, сообщает Zakon.kz.

Источник: AP 2017

Напомним, 28 июля региональный директор Представительства Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI) Азамат Шамбилов затронул проблему распространения радикального ислама в учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана. Шамбилов акцентировал внимание общественности на том, что «уже есть факты вербовки сотрудников различных учреждений и ведомств самыми талантливыми вербовщиками радикальных групп».

«В этой связи, Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан официально заявляет о том, что в пенитенциарной системе республики не зарегистрировано ни одного случая вербовки сотрудников учреждений УИС радикальными группами», — говорится в сообщении комитета.

Также отмечается, что оперативная ситуация в учреждениях в целом стабильная и находится под контролем, хотя немалый контингент верующих придерживается ритуальной практики.

Так, в текущем году в целях усиления профилактики религиозного экстремизма и терроризма за счет внутреннего резерва во всех без исключения учреждениях УИС введены штатные должности специалистов по организации теологической и реабилитационной работы со спецконтингентом. Основная задача специалистов заключается в координации и совместной деятельности заинтересованных органов.

«С начала 2017 года представители ДУМК и теологи Министерства по делам религий и гражданского общества свыше 900 раз посетили учреждения УИС, в ходе которых провели лекции, индивидуальные и разъяснительные беседы с верующими и ответили на интересующие их вопросы. Постоянная работа, направленная на разъяснение осужденным традиционных религиозных учений и социальной опасности экстремистских и террористических идей, будет продолжена», — заключили в КУИС.

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В КУИС МВД РК прокомментировали слова правозащитника о вербовке сотрудников радикалами
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