В КУИС МВД РК прокомментировали слова правозащитника о вербовке сотрудников радикалами

Источник: AP 2017

Напомним, 28 июля региональный директор Представительства Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI) Азамат Шамбилов затронул проблему распространения радикального ислама в учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана. Шамбилов акцентировал внимание общественности на том, что «уже есть факты вербовки сотрудников различных учреждений и ведомств самыми талантливыми вербовщиками радикальных групп».

«В этой связи, Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан официально заявляет о том, что в пенитенциарной системе республики не зарегистрировано ни одного случая вербовки сотрудников учреждений УИС радикальными группами», — говорится в сообщении комитета.

Также отмечается, что оперативная ситуация в учреждениях в целом стабильная и находится под контролем, хотя немалый контингент верующих придерживается ритуальной практики.

Так, в текущем году в целях усиления профилактики религиозного экстремизма и терроризма за счет внутреннего резерва во всех без исключения учреждениях УИС введены штатные должности специалистов по организации теологической и реабилитационной работы со спецконтингентом. Основная задача специалистов заключается в координации и совместной деятельности заинтересованных органов.