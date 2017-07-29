В КУИС МВД РК прокомментировали слова правозащитника о вербовке сотрудников радикалами
В Комитете
В Комитете
Напомним, 28 июля региональный директор Представительства Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI) Азамат Шамбилов затронул проблему распространения радикального ислама в учреждениях
«В этой связи, Комитет
Также отмечается, что оперативная ситуация в учреждениях в целом стабильная и находится под контролем, хотя немалый контингент верующих придерживается ритуальной практики.
Так, в текущем году в целях усиления профилактики религиозного экстремизма и терроризма за счет внутреннего резерва во всех без исключения учреждениях УИС введены штатные должности специалистов по организации теологической и реабилитационной работы со спецконтингентом. Основная задача специалистов заключается в координации и совместной деятельности заинтересованных органов.
«С начала 2017 года представители ДУМК и теологи Министерства по делам религий и гражданского общества свыше 900 раз посетили учреждения УИС, в ходе которых провели лекции, индивидуальные и разъяснительные беседы с верующими и ответили на интересующие их вопросы. Постоянная работа, направленная на разъяснение осужденным традиционных религиозных учений и социальной опасности экстремистских и террористических идей, будет продолжена», — заключили в КУИС.