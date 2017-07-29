Сенатор от Приангарья подал жалобу в ЦИК из-за отказа в регистрации на выборах в Бурятии

Сенатор от Иркутской области, представитель КПРФ Вячеслав Мархаев пожаловался в Центральную избирательную комиссию России из-за отказа в регистрации на выборах в Бурятии. Он попросил ЦИК отменить постановление бурятского избиркома и обязать его зарегистрировать представителя КПРФ кандидатом на должность главы республики. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Соответствующая жалоба поступила в ЦИК 27 июля. Теперь ждем решение, которое по закону должны вынести в течение 10-ти дней. Надеемся на положительный результат. На это у нас есть все основания, — сказал Вячеслав Мархаев.

Напомним, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, стоявший у руля Республики с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Он отметил, что данное решение обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомиться с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях.