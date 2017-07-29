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07:13 (мск), источник: Informburo.kz

Столичные чиновники ездят в автобусах по поручению Исекешева

Представителей столичного акимата теперь можно встретить в общественном транспорте.

На городских автобусах уже успели проехать несколько чиновников. Фотоотчет о поездках они выкладывают в социальные сети и делятся своими впечатлениями с пользователями.

Исполняющий обязанности руководителя Управления образования Ануар Жангозин накануне опубликовал в Facebook фото в салоне экспресса. Куда он ехал в седьмом часу утра не уточняется, но автор написал в комментарии под селфи свои воспоминания об общественном транспорте прошлых лет.

«В непростые 90-е, пойдя в первый класс в Караганде, несколько раз пытался ездить в школу на автобусе, но столкнувшись с озлобленностью людей, доведённых до кипения кризисом, предпочитал ходить в школу пешком. В Алматы школа находилась в другом конце города. Поэтому каждый день я ездил на автобусе. Конечно, в школьные годы всё переносится проще, но давка, ругань и уставшее лицо кондуктора, судорожно пересчитывающего деньги, врезались в память навсегда».

Значительные перемены в сервисе общественного транспорта Ануар Жангозин заметил лишь к 2008 году, когда он уже работал в Астане.

Позднее на своей странице в Instagram подобное фото опубликовал руководитель Управления по вопросам молодежной политики Асхат Оралов. Он прокатился на автобусе 25 маршрута.

«Во всех городах основным средством передвижения для молодежи является общественный транспорт. И наша столица в этом не исключение. Поэтому молодежь полностью поддерживает инициативу нашего акима», — прокомментировал свой пост Асхат Оралов.

Многие пользователи пишут в комментариях слова поддержки, но часть граждан скептически относится к таким экспериментам. Люди призывают чиновников ездить в другое время и на других маршрутах.

«А вот попробуйте проехаться в час пик утром и вечером не на экспрессе, а на обычном вонючем и грязном автобусе или на “ивеко” с неработающим кондиционером, да ещё с боем возьмите билет. Вот тогда будет ясно», — пишет пользователь Индира Абекенова.

Ездить в общественном транспорте госслужащим поручил глава Астаны Асет Исекешев.

«Руководители столицы, начиная с акима города и заместителей, акимов районов, заместителей, несколько раз в неделю, а также руководители управлений, городских ведомств и отделов структурных подразделений раз в день должны пользоваться общественным транспортом», — сказал градоначальник.

Подобными мерами Исекешев намерен улучшить сервис обслуживания граждан и навести порядок усилить контроль над безопасностью города, общественным спокойствием и безопасностью туристов.

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