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16:06 (мск), источник: dostup1.ru

На ликвидацию ветхого жилья Дубровский пообещал выделять по 1 млрд 10 лет

С 1 января 2012 по 1 июля 2017 в регионе было признано аварийным 217 тыс. кв. м жилья. По словам губернатора, Челябинской области на расселение такого объема потребуется около 10 млрд рублей.

В пятницу, 28 июля, в Челябинск приехал председатель Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. Вместе с губернатором Борисом Дубровским он вручил ключи новоселам в жилом квартале «Смолинский» (Ленинский район), съездил в Копейск, после чего в зале заседания правительства Челябинской области подвел итоги проделанной работы и обсудил с южноуральской «верхушкой» вероятное будущее. Разговор был довольно длинным и эмоциональным, не обошлось без упреков и повышенного тона, однако итог встречи однозначно позитивен: программа переселения из ветхо-аварийного жилья будет продолжена, как на федеральном, так и региональном уровне. А Челябинская область станет примером для «тех, кто не смог», в том числе, для соседнего Екатеринбурга, «где денег побольше будет». Главные тезисы встречи — в материале Агентства новостей «Доступ».

Южный Урал в срок заканчивает программу переселения из ветхо-аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Новоселье уже отметили более 12 тыс. южноуральских семей, львиную долю средств на их безопасное и комфортное жилье ежегодно выделял Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Через месяц, 1 сентября, Дубровский подведет итоги, выступив с отчетом о проделанной работе. А в это время десятки тысяч квадратных метров признают аварийными, количество семей, нуждающихся в новых квартирах, не уменьшается, а наоборот — растет: «На 1 июля 2017 года в Челябинской области зафиксировано 217 тыс. квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым уже после 2012 года. На подходе — еще 20 тыс., то есть очень скоро мы будем иметь 240 тыс. квадратных метров. Это серьезный объем, нам нужно думать, как расселять людей, независимо от того, будет программа или нет», — объяснил ситуацию министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Чиновники размышляют о многовариативности системы переселения. Например, предлагают застройщикам землю вне конкурса, чтобы 15% нового жилья отдавать переселенцам (примечательно, что такую же схему южноуральские власти накануне обсудили для работы с проблемными дольщиками. — Прим. АН «Доступ»).

Южный Урал в срок заканчивает программу переселения из ветхо-аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Новоселье уже отметили более 12 тыс. южноуральских семей, львиную долю средств на их безопасное и комфортное жилье ежегодно выделял Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Глава региона подходит к вопросу с некой долей фатализма: людей в домах-развалинах никто не бросит на произвол судьбы, это однозначно: область «потянет» процесс и без федеральных денег, в то же время, Дубровский надеется, что программа будет продолжена, ведь количество «аварийников» только растет. «Нам надо 8−10 млрд на те “квадраты”, о которых говорит министр. Я считаю деньги, я распределяю бюджет и, думаю, что мы будем по своей программе выделять от 500 млн до 1 млрд в год. За 10 лет мы переселим людей, но появятся новые аварийные дома, их будет больше», — говорит Дубровский. Он подчеркивает — алгоритм наработан, практика есть, регион справится.

«А если будет поддержка федерального центра, то динамика решения будет другой. Сейчас мы формируем бюджет 2018 года. Мы заложим деньги. Будет федеральное финансирование, какие-то новации, значит, переселим не 3 тыс. семей, а 8 тыс. Вот и вся разница», — говорит Дубровский.

В свою очередь Сергей Степашин утверждает, что программа однозначно будет, решение об этом принято на высшем уровне. Другой вопрос — как теперь ее организовать, чтобы она была реализована, причем — качественно.

«К сентябрю должна быть записка предложений. У нас сейчас создана рабочая группа, которая готовит свои предложения и в правительство Челябинской области, и в адрес президента по поводу системы расчета средств, их объема и распределения», — говорит Степашин.

Он отметил, что ряд субъектов РФ не успевает к 1 сентября 2017 года завершить реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. «Среди них Тува, Амурская область в этом призналась, Карелия, большой вопрос по Забайкалью, есть вопрос по Саратовской области. К сожалению, не укладываются в срок ваши соседи — Свердловская область, что странно, ведь у них денег побольше будет», — сказал Степашин. По его словам, несмотря на невыполнение государственной задачи, жители этих регионов «не будут брошены на произвол судьбы» — по решению президента Владимира Путина срок программы будет продлен до 1 января 2019 года.

«Здесь дело не в деньгах, дело в управлении — пусть в Челябинск приезжают, у Дубровского поучатся», — подчеркнул Степашин после совещания на пресс-подходе.

Федеральная программа переселения из ветхого и аварийного жилья началась в России в 2013 году и завершается 1 сентября 2017 года. К этому сроку регионы РФ обязаны завершить строительство нового жилья, ввести его в эксплуатацию и переселить туда граждан.

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