В Приднестровье отметят 25-летие миротворческой операции на Днестре

Источник: Sputnik.md

Ранее было заявлено об участии в мероприятиях президента Молдовы Игоря Додона. Но в пятницу поздно вечером глава государства сообщил через соцсети, что в связи с провокациями в отношении российской делегации они вместе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским решили, что он, Додон, не приедет в субботу в Бендеры, а встреча главы молдавского государства и руководителя тираспольской администрации состоится позже.

Основная программа мероприятий запланирована на 29 июля. Начнется все с церемонии возложения цветов к памятнику российским миротворцам в городе Бендеры. Затем праздничные события переместятся в Гарнизон Воинской части Миротворческих сил России, где проведут День открытых дверей. Военнослужащие контингента совместных миротворческих сил продемонстрируют показательные выступления.

Отличившимся за срок службы будут вручены награды. А завершится мероприятие концертом. Вручения наград участникам миротворческой операции на Днестре.

Как сообщал ранее корреспонденту Sputnik пресс-секретарь приднестровского лидера Денис Подгорный, на мероприятии будет присутствовать все высшее руководство Приднестровья.

Праздничная программа на этом не окончится. Масштабный концерт на площади Освобождения в Бендерах намечается на вечер, по завершению которого планируется фейерверк.

Как писал Sputnik, 27 июля группе российских граждан, в том числе известным артистам, было отказано во въезде в Республику Молдова. Российские артисты должны были выступить 28 июля на праздничном концерте во Дворце республики города Тирасполя и 29 июля на завершающем чествовании миротворцев концерте в Бендерах.

Как сказала начальник Госслужбы по культуры и историческому наследию Мария Кырмыз, организаторы концертов оказались в достаточно сложном положении, потому что были специально подготовлены совместные номера артистов России и Приднестровья, а на большом концерте в Бендерах россияне намеревались выступить со своим сценарием.

«Пришлось очень быстро выходить из этой ситуации, продумывать другие номера, потому что концерты должны состояться. В Тирасполе, например, раскуплены были все билеты. В срочном порядке в течение полусуток верстали новую программу. Уже задействовали большее количество приднестровских артистов. И все праздничные концерты состоятся», — подчеркнула она.

Мария Кырмыз заметила также, что для приднестровцев юбилей ввода российских миротворческих сил в регион — значимая дата. По ее словам, пока существуют миротворцы на Днестре и Россия с Приднестровьем, есть гарантия мира, гарантия будущего.