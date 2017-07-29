В Приднестровье отметят 25-летие миротворческой операции на Днестре
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье озвучили программу празднования 25-летней годовщины со дня ввода миротворческих сил Российской Федерации в регион.
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье озвучили программу празднования 25-летней годовщины со дня ввода миротворческих сил Российской Федерации в регион.
Ранее было заявлено об участии в мероприятиях президента Молдовы Игоря Додона. Но в пятницу поздно вечером глава государства сообщил через соцсети, что в связи с провокациями в отношении российской делегации они вместе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским решили, что он, Додон, не приедет в субботу в Бендеры, а встреча главы молдавского государства и руководителя тираспольской администрации состоится позже.
Основная программа мероприятий запланирована на 29 июля. Начнется все с церемонии возложения цветов к памятнику российским миротворцам в городе Бендеры. Затем праздничные события переместятся в Гарнизон Воинской части Миротворческих сил России, где проведут День открытых дверей. Военнослужащие контингента совместных миротворческих сил продемонстрируют показательные выступления.
Отличившимся за срок службы будут вручены награды. А завершится мероприятие концертом. Вручения наград участникам миротворческой операции на Днестре.
Как сообщал ранее корреспонденту Sputnik
Праздничная программа на этом не окончится. Масштабный концерт на площади Освобождения в Бендерах намечается на вечер, по завершению которого планируется фейерверк.
Как писал Sputnik, 27 июля группе российских граждан, в том числе известным артистам, было отказано во въезде в Республику Молдова. Российские артисты должны были выступить 28 июля на праздничном концерте во Дворце республики города Тирасполя и 29 июля на завершающем чествовании миротворцев концерте в Бендерах.
Как сказала начальник Госслужбы по культуры и историческому наследию Мария Кырмыз, организаторы концертов оказались в достаточно сложном положении, потому что были специально подготовлены совместные номера артистов России и Приднестровья, а на большом концерте в Бендерах россияне намеревались выступить со своим сценарием.
«Пришлось очень быстро выходить из этой ситуации, продумывать другие номера, потому что концерты должны состояться. В Тирасполе, например, раскуплены были все билеты. В срочном порядке в течение полусуток верстали новую программу. Уже задействовали большее количество приднестровских артистов. И все праздничные концерты состоятся», — подчеркнула она.
Мария Кырмыз заметила также, что для приднестровцев юбилей ввода российских миротворческих сил в регион — значимая дата. По ее словам, пока существуют миротворцы на Днестре и Россия с Приднестровьем, есть гарантия мира, гарантия будущего.
«Мы всегда говорим, что искусство не имеет границ, оно аполитично, но, к сожалению, на сегодняшний день мы видим, что некоторые силы понимают это совершенно по-другому», — отметила начальник госслужбы по культуре.