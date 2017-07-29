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10:02 (мск), источник: Sputnik.by

Минспорта: спортивных секций у нас много, детей не хватает

Начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Петр Ворон рассказал радио Sputnik Беларусь, как в стране развивают массовые занятия физической культурой и почему на предприятиях отказались от производственной гимнастики.

Источник: Sputnik.by

Результаты в спорте высоких достижений — это мотивация для подрастающего поколения к занятиям физической культурой и разными спортивными направлениями. В свою очередь, чем большее людей занимается спортом, тем шире возможности для дальнейшего профессионального отбора, отметил собеседник Sputnik.

«У нас есть проблемы с отбором детей в спортивные секции, их недостаточно. Очень много разных направлений, других занятий, и детей тянут каждый в свою сторону. Но находятся талантливые дети, которые активно занимаются спортом», — отметил собеседник.

При этом в стране наблюдается определенный подъем интереса к занятиям физической культурой и различными видами спорта у взрослого населения, причем это процесс не хаотичный, а управляемый, подчеркнул собеседник Sputnik.

«Мы активно ведем работу с трудовыми коллективами, около 50-ти республиканских мероприятий в году проводим среди работников различных сфер, из них только за лето около 20-ти, каждые выходные проходит мероприятие», — рассказал Ворон.

В числе ближайших мероприятий в начале августа состоится туристический слет государственных служащих, в конце августа пройдет молодежный фестиваль «Олимпия», а на 4—6 августа под Минском запланировано проведение марафона «Тропа мужества» и спортивно-развлекательного фестиваля «Поляна друзей».

Пеший комплексный марафон «Тропа мужества» позволит проверить себя на одной из двух дистанций — 70 км или 30 км. Во время спортивно-развлекательного фестиваля «Поляна друзей» можно будет не только послушать музыку, но и заняться спортом всей семьей.

«Мы надеемся, что уже в следующем году раза в два больше семей будет принимать участие в этом мероприятии. Для того, чтобы пройти 30−70 километров, нужна подготовка. Чтобы начать готовиться, можно, например, выйти из метро у Парка Челюскинцев и дойти до Уручья. И так систематически заниматься», — отметил Ворон.

В то же время собеседник Sputnik посетовал на то, что популярная некогда в трудовых коллективах производственная гимнастика сегодня утратила свою массовость и не столько из-за падения интереса, сколько из-за того, что на многих предприятиях сократили ставку инструктора-методиста.

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