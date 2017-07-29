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14:16 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Назаров пообещал за два года отремонтировать дорогу до Седельниково

В эти выходные губернатор Омской области Виктор Назаров, проводит рабочую поездку по северным районам региона.

На рабочем совещании с главами сельских поселений и активом Седельниковского района обсуждались наиболее актуальные вопросы жизнеобеспечения муниципального образования.

К задачам первостепенной важности Назаров отнес ремонт дорог. Именно эти проблемы и их решение, как показывает срез общественного мнения, волнует больше всего и самих седельниковцев.

В прошлом году в рамках областной программы ремонта и строительства дорог обновлены наиболее проблемные участки дороги от Омска до Муромцево. Сегодня настала очередь восстановления трассы на стыке двух районов между Муромцево и Седельниково, сообщили в пресс-службе областного правительства.

По распоряжению губернатора, в 2017 году на ликвидацию разбитых участков трассы выделяется порядка 50 млн. рублей. Назаров также поручил минстрою проработать вопрос выделения в 2018 и 2019 году по 100 млн. рублей на восстановление дорожного полотна до Седельниково.

«Дороги должны быть не просто направлением, а действительно проезжей частью, обеспечивающей нормальное передвижение автомобилей. В прошлом году мы привели в порядок дорогу до Муромцево, сейчас очередь провести эту работу на трассе до Седельниково», — заявил Виктор Назаров.

Он подчеркнул, что ремонтные работы должны быть проведены за 2,5 года.

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