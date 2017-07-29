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11:37 (мск), источник: Noi.md

Сыну генпрокурора России не дают разрешение на вылет из Кишинева в Москву

Как стало известно «Ъ», молдавские власти не дают разрешение на вылет из Кишинева в Москву российского чартера, в котором находится группа российских бизнесменов и четверо представителей протокола вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Источник: Noi.md

«Насколько мне известно, по этой же причине не может взлететь самолет сына генпрокурора РФ, бизнесмена Игоря Чайки, прилетавшего в Кишинев на деловые переговоры», — сообщил «Ъ» источник в аппарате правительства.

Он уточнил, что накануне ночью молдавские власти развернули группу российских офицеров, которые везли 75 комплектов медалей «За укрепление боевого содружества» миротворцам (всех трех государств).

Напомним, 28 июля был сорван визит в Молдавию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Власти Румынии отказали в транзите пассажирскому самолету авиакомпании S7, в котором находилась российская делегация. Господин Рогозин планировал встретиться с молдавским президентом Игорем Додоном и принять участие в запланированных на 29 июля торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье.

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