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11:55 (мск), источник: Publika.md

Инцидент с Рогозиным может сказаться на отношениях между Россией и Румынией

Решение Бухареста не пускать в воздушное пространство страны самолёт с Дмитрием Рогозиным может сказаться на отношениях между Россией и Румынией.

Источник: Publika.md
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Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел. Президент Игорь Додон также выразил недовольство и обвинил власти Кишинёва и Бухареста в политических играх.

Бухарест запретил самолёту, в котором находился российский вице-премьер, пересекать воздушное пространство страны, поскольку Дмитрию Рогозину запрещён въезд в Евросоюз. Сразу после приземления в Минске вице-премьер написал в твиттере, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров. «Ждите ответа, гады», — добавил он.

А позднее МИД России выразил Румынии протест из-за разворота самолета с Рогозиным. В ведомстве добавили, что Москва расценивает инцидент как провокацию, наносящую ущерб двусторонним отношениям. Молдавский президент Игорь Додон, тем временем, обвинил власти Кишинёва и Бухареста в грязной геополитической игре. Между тем, в столичном аэропорту, Рогозина намеревались встретить протестами. Там собрались ветераны конфликта на Днестре.

«Хватит терпеть унижение от Рогозина и так называемого президента, который ведет себя как губернатор Бессарабии, назначенный Москвой. Наша задача — не пустить врагов в страну», — сказал бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован.

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«Он воевал против нас, убивал наших ребят. Мы живем в независимой европейской стране, ему тут не рады».

В четверг вечером въезд в Молдову запретили российскому депутату Павлу Шперову и группе артистов из Москвы. Их отправили на родину прямо из кишиневского аэропорта. Все они собирались в Тирасполь — на торжества, посвященные 25-й годовщине миротворческой операции на Днестре.

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