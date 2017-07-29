Инцидент с Рогозиным может сказаться на отношениях между Россией и Румынией
Решение Бухареста не пускать в воздушное пространство страны самолёт с Дмитрием Рогозиным может сказаться на отношениях между Россией и Румынией.
Решение Бухареста не пускать в воздушное пространство страны самолёт с Дмитрием Рогозиным может сказаться на отношениях между Россией и Румынией.
Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел. Президент Игорь Додон также выразил недовольство и обвинил власти Кишинёва и Бухареста в политических играх.
Бухарест запретил самолёту, в котором находился российский
А позднее МИД России выразил Румынии протест
«Хватит терпеть унижение от Рогозина и так называемого президента, который ведет себя как губернатор Бессарабии, назначенный Москвой. Наша задача — не пустить врагов в страну», — сказал бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован.
«Он воевал против нас, убивал наших ребят. Мы живем в независимой европейской стране, ему тут не рады».
В четверг вечером въезд в Молдову запретили российскому депутату Павлу Шперову и группе артистов из Москвы. Их отправили на родину прямо из кишиневского аэропорта. Все они собирались в Тирасполь — на торжества, посвященные 25-й годовщине миротворческой операции на Днестре.