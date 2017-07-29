Мизулина летит в Омск узнать о судьбе больного котенка

Сообщается, что по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Елена Мизулина посетит детский оздоровительный лагерь «Березка». Лагерю требуются деньги на ремонт котельной и строительство клуба.

Кроме этого, в Омске сенатор Елена Мизулина встретится с поэтом и тружеником тыла Петром Кузиным. Сенатор также намерена узнать о судьбе котенка с поврежденным глазом, которого приютила омская семья.