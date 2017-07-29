Мизулина летит в Омск узнать о судьбе больного котенка
В воскресенье, 30 июля, в Омск с рабочим визитом прибывает сенатор Елена Мизулина. По данным официального сайта политика, в Омске она проведет три дня — включительно до 1 августа.
В воскресенье, 30 июля, в Омск с рабочим визитом прибывает сенатор Елена Мизулина. По данным официального сайта политика, в Омске она проведет три дня — включительно до 1 августа.
Сообщается, что по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Елена Мизулина посетит детский оздоровительный лагерь «Березка». Лагерю требуются деньги на ремонт котельной и строительство клуба.
Кроме этого, в Омске сенатор Елена Мизулина встретится с поэтом и тружеником тыла Петром Кузиным. Сенатор также намерена узнать о судьбе котенка с поврежденным глазом, которого приютила омская семья.