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12:11 (мск), источник: Kapital.kz

Эксперт назвал главную террористическую угрозу для стран ЦА

Экстремистские и радикальные ячейки в Центральной Азии не представляют большую опасность сами по себе. Местные спецслужбы и армия всегда смогут их подавить или разгромить.

Источник: Kapital.kz

Большую опасность представляет так называемый «джихадистский интернационал» — тысячи боевиков разных национальностей, которые перманентно принимают участие в локальных и региональных конфликтах в различных частях мира. Они-то и могут «прийти на помощь» тем спящим ячейкам в Центральной Азии, которые вдруг захотят пробудиться.

Об этом в Астане на экспертной площадке Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры мировых политических процессов Московского государственного института международных отношений (МГИМО) РФ Иван Сафранчук, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В последние сорок лет в мире постоянно есть, как минимум, один конфликт, а иногда два-три одновременно, в которых активно воюют исламисты. С конца 1970-х годов и все 1980-е годы это был Афганистан. Это был уже не просто конфликт части радикальных оппозиционеров со своим национальным правительством, а крупный региональный конфликт, в который не прямо оказались вовлечены соседние государства, спецслужбы далеких стран и глобальных игроков. В 1990-е годы — это Балканы, Босния, частично также Афганистан. В 2000-е годы — опять Афганистан, Ирак. Затем к ним добавились Сирия и Ливия», — обратил внимание Иван Сафранчук.

По его словам, за сорок лет попытки различных коалиций государств победить исламистский интернационал не увенчались успехом. «Поприжать» их удалось, как удалось довести ситуацию до приемлемого уровня насилия, но окончательно победить не получилось. К настоящему времени можно говорить о том, что исламистский интернационал довольно живуч, добавил он. Он способен вести от одного до трех региональных конфликтов одновременно и за этим исламским интернационалом стоят по разным оценкам от десяти до пятнадцати тысяч профессиональных бойцов, которые готовы поехать на любой конфликт, объявленный джихадом, получивший идеологическую и финансовую поддержку от авторитетных в исламском мире людей, групп, фондов.

«Эта группа профессиональных бойцов в каждом конфликте несет довольно серьезные потери, но их ряды обновляются примерно на треть каждые несколько лет. Помимо этого, джихадистский интернационал располагает огромным мобилизационным потенциалом из очень широкого географического пространства от Магриба до Юго-Восточной Азии — исламского мирового пояса, в котором в общей сложности проживает более миллиарда человек и в котором тлеют десятки некрупных локальных конфликтов, зачастую даже не попадающие в мировые СМИ», — рассказал эксперт из МГИМО.

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Как пояснил Сафранчук, как только появляется главная джихадистская региональная война, ее идеологи и финансовые спонсоры имеют возможность мобилизовать людей из этих десятков локальных конфликтов. Сейчас общий мобилизационный потенциал составляет десятки тысяч человек — порядка 50−70 тысяч. Это означает, что в принципе любая нестабильность в исламском мире, любой региональный конфликт может привлечь, если на то будет воля идеологов и спонсоров — тысячи людей в течение нескольких недель и десятки тысяч людей на протяжении нескольких месяцев, полугода, года. И из любой локальной нестабильности можно раздуть крупную региональную войну.

«Конечно, это не всегда получается. У нас есть примеры, когда те или иные тлеющие локальные конфликты так и не удалось раздуть в крупную войну. В этом случае идеологи и спонсоры джихадистского движения переключаются на другую точку нестабильности», — сказал спикер.

Если один конфликт затухает, то исламисты перетекают в другой конфликт. И, по всей видимости, это та реальность, в которой человечеству придется жить. Вопрос состоит только в том, где в следующий раз вспыхнет, констатировал эксперт.

Говоря о регионе Центральной Азии, он заметил, что существует циничный взгляд на то, что радикалам из ЦА и России следует дать возможность уехать, будь-то из каких-нибудь областей Казахстана, российского Поволжья и Северного Кавказа, Таджикистана, Кыргызстана или Узбекистана. Мол, пусть уезжают на войну и там погибают. Для тех же кто не погиб и, кто теоретически может вернуться, выставляется заслон в виде обсуждения и принятия мер принудительного лишения гражданства, как это сейчас происходит в Кыргызстане и Казахстане. Хотя в Таджикистане наоборот джихадистам дают возможность вернуться и покаяться, порвать с джихадом и экстремизмом. Поэтому в Таджикистане бывали случаи, когда те, кто уехал на джихад, раскаивались и возвращались назад и дома их действительно прощали и принимали.

«Какая модель правильная — нельзя сказать, ведь и у той, и у другой имеются свои недостатки и достоинства, и какая из них сработает не вполне понятно. Однако сейчас есть превалирующее мнение в экспертной среде, что эти радикальные элементы будут постепенно уходить из сирийского и иракского конфликта и передислоцироваться в Афганистан, а оттуда уже начнут проникать в Центральную Азию. Я думаю, что это возможно, однако вряд ли со стороны Афганистана произойдет открытый марш этих радикалов через границу с Таджикистаном в страны ЦА», — добавил эксперт.

Скорее реалистичен сценарий, когда на протяжении нескольких лет будет происходить инфильтрация небольших групп. Бывшие боевики с документами или без них, но прикидываясь обычными людьми будут переходить границу и оседать в Таджикистане, на юге Кыргызстана и частично в Узбекистане, разыскивая местные сети боевиков, которые местными спецслужбами загнаны в глубокое подполье. Они могут попытаться активизировать их, поднять бунт, флаг джихада и послать сообщение своим «братьям» — помогайте!, описал возможное развитие событий Иван Сафранчук.

По мнению эксперта, повторение андижанских событий хоть и возможно в Узбекистане, в Таджикистане или на юге Кыргызстана, однако местные национальные спецслужбы их оперативно подавят. Не исключено, что это может занять у них от нескольких дней до недели, однако вооруженные силы и спецслужбы этих стран смогут справится с радикалами в течении этого времени, не давая конфликту выйти за пределы локального столкновения.

«Но, если местные радикальные элементы поднимут флаг и пригласят добровольцев из Афганистана или из зоны племен в Пакистане, арабских наемников, представителей Талибана, вот тогда конфликт может разрастись до регионального. Многие уверяют, что таким группировкам как Талибан не интересно переходить Амударью и это действительно так. Но смогут ли они удержать своих боевиков, флаг джихада и послать сообщение своим “братьям” — помогайте!, Конечно же, нет. Они не скажут им “не ходите!”, скорее всего они объяснят, что это “на ваше усмотрение”», — сказал Иван Сафранчук.

Таким образом, может возникнуть «гибридная» война по обе стороны афганской границы. Талибы начнут уверять, что это простые добровольцы и они никого не посылали, мол, как запретить мусульманину помогать другому мусульманину. Худо будет, если подключаться разные спецслужбы и примутся искать свой интерес в этом конфликте. Вот от такой нестабильности не застрахован регион Центральной Азии, заключил эксперт.

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