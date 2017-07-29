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12:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Михаил Саакашвили будет обжаловать в суде лишение его украинского гражданства

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен обжаловать решение лишить его украинского гражданства в административном суде.

Источник: AP 2017

«Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург», — заявил господин Саакашвили в интервью изданию «Украинская правда».

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О лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Власти Украины объяснили свое решение тем, что господин Саакашвили «получил украинское гражданство обманным путем». Сам он заявил, что намерен «бороться за свое законное право на возвращение на Украину» и не собирается добиваться статуса беженца.

Напомним, в ноябре прошлого года бывший президент Грузии подал в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации, при этом обвинив президента Петра Порошенко в поддержке «бандитских, криминальных кланов» и в том, что он «отдал Одесскую область коррупционерам и врагам Украины».

Комментарии
1
Александр Ольшанов
может быть, он нормальный человек? но родился не вто время, и не в том месте?
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