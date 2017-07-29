Михаил Саакашвили будет обжаловать в суде лишение его украинского гражданства

Источник: AP 2017

«Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург», — заявил господин Саакашвили в интервью изданию «Украинская правда».

О лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Власти Украины объяснили свое решение тем, что господин Саакашвили «получил украинское гражданство обманным путем». Сам он заявил, что намерен «бороться за свое законное право на возвращение на Украину» и не собирается добиваться статуса беженца.