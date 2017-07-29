Минэнерго начало расследование причин блэкаута в Крыму
Министерство энергетики полностью восстановило картину отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе. Сейчас ведомство начало расследование причин аварии.
Министерство энергетики полностью восстановило картину отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе. Сейчас ведомство начало расследование причин аварии.
Как сообщает официальный сайт Минэнерго, 28 июля в 13.55
«Действием автоматики на подстанции 500 кВ “Тамань” Крымская энергосистема выделилась на изолированную работу с обесточением потребителей Крымского полуострова в объеме 829 МВт. Симферопольская и Севастопольская ТЭЦ выделились на изолированную работу с общей нагрузкой 30 МВт», — сообщает министерство.
Включать электричество начали уже в 14.05. Полностью энергоснабжение полуострова было восстановлено в 16.13. Окончательно работа крымской энергосистемы была восстановлена к 19.07.
По результатам расследования ведомство разработает меры по снижению риска возникновения подобных ситуаций.