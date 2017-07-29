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18:06 (мск), источник: "Российская газета"

Минэнерго начало расследование причин блэкаута в Крыму

Министерство энергетики полностью восстановило картину отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе. Сейчас ведомство начало расследование причин аварии.

Как сообщает официальный сайт Минэнерго, 28 июля в 13.55 из-за короткого замыкания одновременно отключились две лини электропередачи 500 кВ на материковой части РФ: «Ставропольская ГРЭС — Центральная» и «Тихорецк — Кубанская».

«Действием автоматики на подстанции 500 кВ “Тамань” Крымская энергосистема выделилась на изолированную работу с обесточением потребителей Крымского полуострова в объеме 829 МВт. Симферопольская и Севастопольская ТЭЦ выделились на изолированную работу с общей нагрузкой 30 МВт», — сообщает министерство.

Включать электричество начали уже в 14.05. Полностью энергоснабжение полуострова было восстановлено в 16.13. Окончательно работа крымской энергосистемы была восстановлена к 19.07.

По результатам расследования ведомство разработает меры по снижению риска возникновения подобных ситуаций.

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