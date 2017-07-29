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13:16 (мск), источник: РИА Новости

ВМС США открыли предупредительную стрельбу по иранским катерам

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. КСИР Ирана заявили еще об одном инциденте с участием американского флота, чьи действия в Персидском заливе иранские силовики назвали «непрофессиональными» и «провокационными», сообщил телеканал IRIB.

Источник: РИА Новости

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно. Тип иранского судна не уточнялся.

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«Спустя несколько дней после провокационных действий американского крейсера в северной части Персидского залива,… американские моряки действовали подобным же образом в центральной части залива», — приводит телеканал заявление флота КСИР.

Авианосец ВМС США «Нимиц» и сопровождавший его военный крейсер в пятницу запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам КСИР Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе, сообщил КСИР, отметив, что произошло это неподалеку от иранской нефтегазовой платформы.

Отмечается, что иранские корабли не стали обращать внимание на «провокационные» и «непрофессиональные» действия американских кораблей, которые также запустили сигнальные ракеты, и продолжили дежурство уже после того, как суда ВМС США покинули район.

ВМС США пока не прокомментировали появившуюся информацию.

Комментарии
3
Михаил Драгунов
У Ирана есть торпеда "Шквал" кажется амеры доиграются((
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Захар Черемкин
испугавшиеся только первыми стреляют
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Anatoliy Khodos
Американцам надо валить домой.
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