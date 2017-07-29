ВМС США открыли предупредительную стрельбу по иранским катерам

Источник: РИА Новости

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно. Тип иранского судна не уточнялся.

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«Спустя несколько дней после провокационных действий американского крейсера в северной части Персидского залива,… американские моряки действовали подобным же образом в центральной части залива», — приводит телеканал заявление флота КСИР.

Авианосец ВМС США «Нимиц» и сопровождавший его военный крейсер в пятницу запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам КСИР Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе, сообщил КСИР, отметив, что произошло это неподалеку от иранской нефтегазовой платформы.

Отмечается, что иранские корабли не стали обращать внимание на «провокационные» и «непрофессиональные» действия американских кораблей, которые также запустили сигнальные ракеты, и продолжили дежурство уже после того, как суда ВМС США покинули район.