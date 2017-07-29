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15:54 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: мирные встречи военных — лучшее доказательство доверия между государствами и ВС

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мирные встречи военных на тренировочных площадках — лучшее доказательство доверия между государствами и их вооруженными силами.

Источник: БЕЛТА

Об этом Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко заявил в приветствии организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр «АрМИ-2017», которое транслировалось сегодня во время торжественного открытия соревнований в Подмосковье, передает корреспондент БЕЛТА.

«Приветствую вас и поздравляю с началом традиционных соревнований, которые уже получили неформальное название Военной олимпиады. В таком соперничестве заключен глубокий смысл. Ведь, согласитесь, привычнее видеть людей с оружием в руках на мощной военной технике на поле боя. Поэтому мирные встречи военных на тренировочных площадках — лучшее доказательство доверия между государствами и их вооруженными силами», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Сегодня это особенно актуально. В мире неспокойно. Международный терроризм угрожает всем без исключения государствам. К сожалению, и общая обстановка в мировом сообществе отличается напряженностью. Поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы», — заявил Президент.

По словам главы государства, отличная боеготовность, выучка и оснащенность вооруженных сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров являются самой надежной гарантией безопасности стран.

«Армейские игры собрали вместе военнослужащих из многих государств. Это лучшие из лучших, кто по праву считается элитой вооруженных сил. Каждый из вас прошел нелегкий путь отбора, выдержал воистину серьезные испытания. Как и в спорте, именно благодаря силе духа, отменной подготовке и целеустремленности вы сегодня здесь. Вам выпала высокая честь представлять свою страну на международных состязаниях, демонстрировать боевую выучку, тактическое мастерство, умение действовать четко и слаженно. Во всех сферах ценится профессиональное мастерство. Но особенно необходимо это качество в благородном деле защиты Отечества», — отметил белорусской лидер.

Александр Лукашенко уверен, что игры послужат для военнослужащих хорошей школой, дадут возможность обменяться практическим опытом и военными знаниями. «А у недругов надолго отобьет желание рассматривать нас через оружейный прицел. Пусть и впредь воины наших армий встречаются именно на подобных состязаниях, а их география максимально расширяется, вовлекая новые страны и континенты. Подобные мероприятия служат великой цели — поддержанию мира и безопасности», — сказал Президент.

Глава государства пожелал всем участникам Армейских международных игр успехов и высоких результатов в состязаниях, а родной белорусской команде — ярких и убедительных побед.

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