Рогозин попросил принять меры против Румынии и Молдовы после авиаинцидента

Источник: Sputnik.md

«Резкость моих высказываний вызвана переживаниями за состояние пассажиров нашего рейса. Большинство из них возвращалось на родину. Я всегда летал в Молдову обычными рейсами российских авиакомпаний. Безобразная выходка румын и молдавского правительства требует тщательного анализа, выверенных и адресных жестких ответных мер», — написал он на своей странице в Facebook.

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей.