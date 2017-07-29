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13:36 (мск), источник: Sputnik.md

Рогозин попросил принять меры против Румынии и Молдовы после авиаинцидента

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин потребовал принять жесткие меры в отношении Румынии и Молдавии после того, как румынские власти не пустили через границу самолет с ним на борту.

Источник: Sputnik.md

«Резкость моих высказываний вызвана переживаниями за состояние пассажиров нашего рейса. Большинство из них возвращалось на родину. Я всегда летал в Молдову обычными рейсами российских авиакомпаний. Безобразная выходка румын и молдавского правительства требует тщательного анализа, выверенных и адресных жестких ответных мер», — написал он на своей странице в Facebook.

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей.

Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

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