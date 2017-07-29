Рогозин попросил принять меры против Румынии и Молдовы после авиаинцидента
КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik.
КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik.
«Резкость моих высказываний вызвана переживаниями за состояние пассажиров нашего рейса. Большинство из них возвращалось на родину. Я всегда летал в Молдову обычными рейсами российских авиакомпаний. Безобразная выходка румын и молдавского правительства требует тщательного анализа, выверенных и адресных жестких ответных мер», — написал он на своей странице в Facebook.
В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей.
Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем