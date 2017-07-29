Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши
Еврокомиссия направила Варшаве письмо с официальным уведомлением после того, как 28 июля в Польше был официально опубликован закон о работе всеобщих судов.
Как заявлял первый
Санкционная процедура проходит в несколько этапов. Если на официальное письмо о претензиях не последует удовлетворительного ответа, Еврокомиссия вынесет мотивированное заключение. Затем, если
Ранее сообщалось, что в результате Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС.