Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши

Источник: РИА Новости

Еврокомиссия направила Варшаве письмо с официальным уведомлением после того, как 28 июля в Польше был официально опубликован закон о работе всеобщих судов.

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Как заявлял первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс, этот закон вызывает беспокойство ЕК, поскольку он устанавливает разный пенсионный возраст для судей-мужчин и женщин, что нарушает договор о ЕС и директиву о гендерном равенстве и трудоустройстве. Кроме того, закон передает министру юстиции полномочия по назначению и смещению судей, а это может подорвать независимость польских судов. По словам Тиммерманса, Варшаве дали месяц на устранение этих нарушений.

Санкционная процедура проходит в несколько этапов. Если на официальное письмо о претензиях не последует удовлетворительного ответа, Еврокомиссия вынесет мотивированное заключение. Затем, если страна-нарушитель не приведет свою политику в соответствие с этим заключением в установленный срок, ЕК может обратиться в Суд ЕС.