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15:13 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы, говорится в заявлении комиссии.

Источник: РИА Новости

Еврокомиссия направила Варшаве письмо с официальным уведомлением после того, как 28 июля в Польше был официально опубликован закон о работе всеобщих судов.

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Как заявлял первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс, этот закон вызывает беспокойство ЕК, поскольку он устанавливает разный пенсионный возраст для судей-мужчин и женщин, что нарушает договор о ЕС и директиву о гендерном равенстве и трудоустройстве. Кроме того, закон передает министру юстиции полномочия по назначению и смещению судей, а это может подорвать независимость польских судов. По словам Тиммерманса, Варшаве дали месяц на устранение этих нарушений.

Санкционная процедура проходит в несколько этапов. Если на официальное письмо о претензиях не последует удовлетворительного ответа, Еврокомиссия вынесет мотивированное заключение. Затем, если страна-нарушитель не приведет свою политику в соответствие с этим заключением в установленный срок, ЕК может обратиться в Суд ЕС.

Ранее сообщалось, что в результате Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС.

Комментарии
7
Alex Heavy
и беженцев им добавьте тыс 50-60 для начала, Евросоюз надо слушать :-)
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Андрей Гаряжа
Может быть, хоть теперь поймут, что такое "европейское равенство".
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Андрей Гаряжа
Что спрашивать с человека, не прочитавшего ни одной книги и гордящегося этим!
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