Феодосия и Грозный стали побратимами
Феодосия и Грозный стали
Феодосия и Грозный стали
«Сегодня уже позади церемония подписания Соглашения об установлении побратимских отношений между муниципальным образованием городской округ Феодосия Республики Крым и городом Грозный Чеченской Республики. Это — событие. Сейчас проходит торжественный прием по случаю дня города и 200-летия со дня рождения Айвазовского. Будет экскурсионная программа на известном по “Бриллиантовой руке” (кинофильму — ред.) теплоходе “Михаил Светлов”», — уточнил он.
Праздничные мероприятия по случаю юбилея мариниста Ивана Айвазовского будут проходить в течение трех дней — с 28 по 30 июля. По информации оргкомитета, в эти дни на разных площадках курортного города запланированы конкурсы,
Так, на субботу, 29 июля, в Феодосии запланирован концерт с участием известных российских исполнителей. По информации организаторов, 29 июля в 22.00 на Привокзальной площади города состоится праздничная концертная программа «Такая разная Феодосия, такой разный Айвазовский…» с участием Ирины Дубцовой, Авраама Руссо и Доминика Джокера. Концерт продлится до полуночи, после чего организаторы планируют устроить для всех желающих кинопоказ.
В воскресенье, 30 июля в 10.30 на Привокзальной площади состоится конкурс рисунков на автомобилях, в рамках проведения фестиваля уличного музыкального и изобразительного творчества, посвященного 200-летию Айвазовского «Море внутри». Также запланировано проведение автопробега.