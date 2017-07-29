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18:23 (мск), источник: РИА Крым

Феодосия и Грозный стали побратимами

Феодосия и Грозный стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали представители обоих городов в субботу, 29 июля. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил обозреватель Борис Левин.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня уже позади церемония подписания Соглашения об установлении побратимских отношений между муниципальным образованием городской округ Феодосия Республики Крым и городом Грозный Чеченской Республики. Это — событие. Сейчас проходит торжественный прием по случаю дня города и 200-летия со дня рождения Айвазовского. Будет экскурсионная программа на известном по “Бриллиантовой руке” (кинофильму — ред.) теплоходе “Михаил Светлов”», — уточнил он.

Праздничные мероприятия по случаю юбилея мариниста Ивана Айвазовского будут проходить в течение трех дней — с 28 по 30 июля. По информации оргкомитета, в эти дни на разных площадках курортного города запланированы конкурсы, мастер-классы, флеш-мобы, выставки, кинопоказы и многое другое.

Так, на субботу, 29 июля, в Феодосии запланирован концерт с участием известных российских исполнителей. По информации организаторов, 29 июля в 22.00 на Привокзальной площади города состоится праздничная концертная программа «Такая разная Феодосия, такой разный Айвазовский…» с участием Ирины Дубцовой, Авраама Руссо и Доминика Джокера. Концерт продлится до полуночи, после чего организаторы планируют устроить для всех желающих кинопоказ.

В воскресенье, 30 июля в 10.30 на Привокзальной площади состоится конкурс рисунков на автомобилях, в рамках проведения фестиваля уличного музыкального и изобразительного творчества, посвященного 200-летию Айвазовского «Море внутри». Также запланировано проведение автопробега.

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