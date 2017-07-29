Феодосия и Грозный стали побратимами

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня уже позади церемония подписания Соглашения об установлении побратимских отношений между муниципальным образованием городской округ Феодосия Республики Крым и городом Грозный Чеченской Республики. Это — событие. Сейчас проходит торжественный прием по случаю дня города и 200-летия со дня рождения Айвазовского. Будет экскурсионная программа на известном по “Бриллиантовой руке” (кинофильму — ред.) теплоходе “Михаил Светлов”», — уточнил он.

Праздничные мероприятия по случаю юбилея мариниста Ивана Айвазовского будут проходить в течение трех дней — с 28 по 30 июля. По информации оргкомитета, в эти дни на разных площадках курортного города запланированы конкурсы, мастер-классы, флеш-мобы, выставки, кинопоказы и многое другое.

Так, на субботу, 29 июля, в Феодосии запланирован концерт с участием известных российских исполнителей. По информации организаторов, 29 июля в 22.00 на Привокзальной площади города состоится праздничная концертная программа «Такая разная Феодосия, такой разный Айвазовский…» с участием Ирины Дубцовой, Авраама Руссо и Доминика Джокера. Концерт продлится до полуночи, после чего организаторы планируют устроить для всех желающих кинопоказ.