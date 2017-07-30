Елизавета Солонченко наградила победителей Международной детской парусной регаты в Нижнем Новгороде

В рамках международных соревнований по парусному спорту состоялись Парусные гонки на приз главы Нижнего Новгорода. В соревнованиях приняли участие дети в возрасте от девяти до 16 лет из Китая, Белоруссии и нескольких российских городов: Москвы, Севастополя, Архангельска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Ребята выступали в международном классе яхт «Оптимист» и «420».

«Начать хочу со слов благодарности Нижегородскому морскому клубу. Хоть у нас моря в Нижнем Новгороде нет, но настоящие моряки уже совершенно точно появились. Наша регата стала международной и привлекает с каждым годом все больше и больше участников из других стран и городов. Через такие события о нашем городе узнают во всем мире. В этом году регата удалась, она стала ярким событием для Нижнего Новгорода, много людей просто приходили полюбоваться гонками, поэтому я не прощаюсь с участниками соревнований, а говорю — «до новых встреч», — сказала участникам регаты Елизавета Солонченко.