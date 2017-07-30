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11:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Елизавета Солонченко наградила победителей Международной детской парусной регаты в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко наградила победителей Международной детской парусной регаты «Кубок губернатора Нижегородской области» 29 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-службы городской Думы.

Источник: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

В рамках международных соревнований по парусному спорту состоялись Парусные гонки на приз главы Нижнего Новгорода. В соревнованиях приняли участие дети в возрасте от девяти до 16 лет из Китая, Белоруссии и нескольких российских городов: Москвы, Севастополя, Архангельска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Ребята выступали в международном классе яхт «Оптимист» и «420».

«Начать хочу со слов благодарности Нижегородскому морскому клубу. Хоть у нас моря в Нижнем Новгороде нет, но настоящие моряки уже совершенно точно появились. Наша регата стала международной и привлекает с каждым годом все больше и больше участников из других стран и городов. Через такие события о нашем городе узнают во всем мире. В этом году регата удалась, она стала ярким событием для Нижнего Новгорода, много людей просто приходили полюбоваться гонками, поэтому я не прощаюсь с участниками соревнований, а говорю — «до новых встреч», — сказала участникам регаты Елизавета Солонченко.

«Призовые места в 12 гонках завоевали практически все участники. Самым харизматичным, ярким и запоминающимся был признан Ли Чен Эн из парусного клуба “Айрон Рок” (Китай). Глава города вручила ему на память бескозырку с подписями всех почетных гостей регаты», — сообщается в пресс-релизе.

Мероприятие было организовано Областной общественной организацией по развитию и пропаганде морского дела «Нижегородский Морской Клуб» при поддержке правительства Нижегородской области, Законодательного собрания Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

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