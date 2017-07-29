Аким СКО поручил повысить зарплаты сельчан на 20 процентов

В ходе незапланированного маршрута первым объектом в районе Габита Мусрепова стало село Червонное. Здесь сельхозформирование «Червонное-Агро» занимается выращиванием картофеля, капусты, лука и зелёного перца. Кумар Аксакалов отметил, что сейчас в регионе имеется овощная зависимость от южных областей, и нужно от неё отходить. Все резервы, по его мнению, для этого имеются.

«При таких больших площадях, овощи мы должны выращивать не в таком мизерном количестве, а как минимум в два раза больше. Всё, что выращивается сельхозпредприятиями, личными подсобными хозяйствами, мы должны выкупать. И население должно знать, что всю произведенную продукцию они могут с уверенностью реализовать. Мы должны показывать людям, что у нас выращивается экологически чистый продукт. Государство должно создать механизмы выкупа и реализации», — подчеркнул аким области.

Кумар Аксакалов также отметил болезненное состояние посевных площадей.

«Септориоз — это наша беда. Но её можно лечить. Для этого государство выделяет деньги. Заметно, что эта земля давно не отдыхала. Поэтому она не даёт должного урожая. Отсюда вытекает низкая производительность труда и не высокая заработная плата. Нельзя относиться так к земле. Надо привлекать к ответственности тех, кто не выполняет свою работу должным образом. Эта земля потенциально может давать 20−25 центнеров с гектара. Получается, земля используется неэффективно», — резюмировал аким СКО.

В завершение рабочей поездки в район имени Габита Мусрепова прошла встреча с активом в селе Новоишимское. Руководитель управления координации занятости и социальных программ Сергей Яковенко рассказал о низкой заработной плате на селе.

«С 1 июля по району снижено число занятого населения. Это связано с миграционным процессом. Уже отмечено 188 человек. Основными причинами миграции сельского населения мы видим низкий уровень заработной платы на отдельных предприятиях. Проводится недостаточно эффективная работа по обеспечению занятости населения. К примеру, средняя заработная плата в ТОО “Дружба” составила 34 182 тенге, а в ТОО “Краснознаменское-2” 32 183 тенге», — сказал Сергей Яковенко.

Услышав это, глава региона поручил повысить заработную плату сельчанам на 20% и проводить эффективную работу по занятости населения.

Во время объезда Кумар Аксакалов ознакомился с работой зоны отдыха «Ардагер», которая находится на побережье озера Шалкар.

«Вмещаемость базы отдыха 80 мест. В основном база заполняется в выходные дни, с субботы по воскресенье. Место на одного человека стоит от 2000 до 2500 тенге. На базе находятся 20 домиков для отдыха. В основном отдыхающие приезжают из Костанайской, Акмолинской области, приграничных регионов России и из Астаны», -рассказал директор ИП «Кусаинов» Азамат Кусаинов.

По словам руководителя управления предпринимательства и туризма Куралай Жаровой, Айыртауский район имеет большой потенциал в туристской отрасли. Из 24 зон отдыха у озера Шалкар четыре земельных участка пустуют.

«Для привлечения туристов огромную роль играет благоустройство, санитария и материально-техническая база зон отдыха. Однако большинство объектов не соответствует современным требованиям комфортного пребывания. Предоставляются услуги только по размещению, отсутствует минимальная инфраструктура, элементарно нет душевых, бань, нет дополнительных условий гигиены, развлекательных услуг. За всё время функционирования программы развития бизнеса “ДКБ-2020” подведена электроэнергия только к одному объекту на сумму девять млн тенге. В рамках этой программы можно обустроить скважины и элементарно подвести в дома отдыха воду и поставить душевые», — сообщила Куралай Жарова.

Кумар Аксакалов отметил, что туристам необходимо предоставлять комфортные условия проживания.

«Если у предпринимателя нет возможности развиваться и предоставлять услуги, отвечающие современным требованиям, зачем держать такую базу отдыха? Много приезжают гостей из других регионов, какое впечатление мы о себе оставляем? Вся наша работа направлена на то, чтобы создавались необходимые условия для развития туризма», — сказал глава региона.