Аким СКО поручил повысить зарплаты сельчан на 20 процентов
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В ходе незапланированного маршрута первым объектом в районе Габита Мусрепова стало село Червонное. Здесь сельхозформирование «Червонное-Агро» занимается выращиванием картофеля, капусты, лука и зелёного перца. Кумар Аксакалов отметил, что сейчас в регионе имеется овощная зависимость от южных областей, и нужно от неё отходить. Все резервы, по его мнению, для этого имеются.
«При таких больших площадях, овощи мы должны выращивать не в таком мизерном количестве, а как минимум в два раза больше. Всё, что выращивается сельхозпредприятиями, личными подсобными хозяйствами, мы должны выкупать. И население должно знать, что всю произведенную продукцию они могут с уверенностью реализовать. Мы должны показывать людям, что у нас выращивается экологически чистый продукт. Государство должно создать механизмы выкупа и реализации», — подчеркнул аким области.
Кумар Аксакалов также отметил болезненное состояние посевных площадей.
«Септориоз — это наша беда. Но её можно лечить. Для этого государство выделяет деньги. Заметно, что эта земля давно не отдыхала. Поэтому она не даёт должного урожая. Отсюда вытекает низкая производительность труда и не высокая заработная плата. Нельзя относиться так к земле. Надо привлекать к ответственности тех, кто не выполняет свою работу должным образом. Эта земля потенциально может давать 20−25 центнеров с гектара. Получается, земля используется неэффективно», — резюмировал аким СКО.
В завершение рабочей поездки в район имени Габита Мусрепова прошла встреча с активом в селе Новоишимское. Руководитель управления координации занятости и социальных программ Сергей Яковенко рассказал о низкой заработной плате на селе.
«С 1 июля по району снижено число занятого населения. Это связано с миграционным процессом. Уже отмечено 188 человек. Основными причинами миграции сельского населения мы видим низкий уровень заработной платы на отдельных предприятиях. Проводится недостаточно эффективная работа по обеспечению занятости населения. К примеру, средняя заработная плата в ТОО “Дружба” составила 34 182 тенге, а в ТОО “Краснознаменское-2” 32 183 тенге», — сказал Сергей Яковенко.
Услышав это, глава региона поручил повысить заработную плату сельчанам на 20% и проводить эффективную работу по занятости населения.
Во время объезда Кумар Аксакалов ознакомился с работой зоны отдыха «Ардагер», которая находится на побережье озера Шалкар.
«Вмещаемость базы отдыха 80 мест. В основном база заполняется в выходные дни, с субботы по воскресенье. Место на одного человека стоит от 2000 до 2500 тенге. На базе находятся 20 домиков для отдыха. В основном отдыхающие приезжают из Костанайской, Акмолинской области, приграничных регионов России и из Астаны», -рассказал директор ИП «Кусаинов» Азамат Кусаинов.
По словам руководителя управления предпринимательства и туризма Куралай Жаровой, Айыртауский район имеет большой потенциал в туристской отрасли. Из 24 зон отдыха у озера Шалкар четыре земельных участка пустуют.
«Для привлечения туристов огромную роль играет благоустройство, санитария и
Кумар Аксакалов отметил, что туристам необходимо предоставлять комфортные условия проживания.
«Если у предпринимателя нет возможности развиваться и предоставлять услуги, отвечающие современным требованиям, зачем держать такую базу отдыха? Много приезжают гостей из других регионов, какое впечатление мы о себе оставляем? Вся наша работа направлена на то, чтобы создавались необходимые условия для развития туризма», — сказал глава региона.
Кумар Аксакалов возглавил