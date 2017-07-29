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15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

США сократят 750 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций

Соединенным Штатам Америки придется сократить 745 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций Москвы. Об этом в субботу, 29 июля, сообщается в программе «Вести» телеканала «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"

«С 1 сентября должности оставят 745 человек. Американские граждане вернутся домой, а россияне будут уволены», — пояснил ведущий.

Ранее в этот же день США выразили России протест в связи с решением Москвы ввести санкции против американских дипломатов. «Мы выразили сильное разочарование и протест», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Комментарии
5
Александр Сунсин
Оборзели!
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Александр Сунсин
И почему так мало сократить дип. , всех выгнать!!!
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Александр Сунсин
Протест. Смешно. Им всё можно а нам протест!!!!
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