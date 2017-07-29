США сократят 750 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций
Соединенным Штатам Америки придется сократить 745 сотрудников дипмиссии в России
Соединенным Штатам Америки придется сократить 745 сотрудников дипмиссии в России
«С 1 сентября должности оставят 745 человек. Американские граждане вернутся домой, а россияне будут уволены», — пояснил ведущий.
Ранее в этот же день США выразили России протест в связи с решением Москвы ввести санкции против американских дипломатов. «Мы выразили сильное разочарование и протест», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.