Воронежская мэрия приросла муниципальным агентством

Источник: Время Воронежа

В структуре воронежской городской власти появилось новое подразделение — муниципальное казенное учреждение «Агентство по созданию и развитию системы управления проектной деятельностью». Постановление о его создании, подписанное главой города Александром Гусевым, было опубликовано в пятницу, 28 июля.

Цель этого агентства в постановлении изложена предельно ясно: «обеспечение разработки управленческой документации (документов, сопровождающих управление проектом) и мониторинга реализации приоритетных проектов, включенных решением комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж в портфель приоритетных проектов, повышение эффективности и результативности деятельности администрации городского округа в части реализации вышеуказанных проектов путем информационного, аналитического, методологического и методического обеспечения проектной деятельности структурных подразделений администрации городского округа».

Складывать необходимую документацию «в портфель приоритетных проектов» будут, максимум, десять человек. По крайней мере, именно такую предельную штатную численность работников нового МКУ определил мэр.

Курировать МКУ «Агентство по созданию и развитию системы управления проектной деятельностью» будет руководитель управления главы города Игорь Лотков.

Финансировать деятельность самого модного и продвинутого подразделения администрации будет городской бюджет.