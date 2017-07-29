Румынские самолеты предлагают не впускать в Россию

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. «От ворот — поворот» — эта старая русская пословица теперь может быть в прямом смысле применима ко всем самолетам Румынии.

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Депутат Госдумы Олег Нилов предложил не впускать в воздушное пространство Российской Федерации все румынские авиаборты до тех пор, пока официальный Бухарест не даст разъяснений по факту инцидента, случившегося в небе между Венгрией и Румынией, когда самолет компании S7 с летевшим на нем вице-премьером Дмитрием Рогозиным не впустили в воздушное пространство соседней с Молдовой страны.

В качестве ответной симметричной меры депутат предложил закрыть российское воздушное пространство до тех пор, пока инцидент не будет исчерпан, и вызвать румынского посла в РФ с целью разбора ситуации.