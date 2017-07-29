Румынские самолеты предлагают не впускать в Россию
Российский депутат Олег Нилов выступил с инициативой о закрытии воздушного пространства страны для румынских авиабортов после инцидента с самолетом компании S7, на борту которого летел российский
Российский депутат Олег Нилов выступил с инициативой о закрытии воздушного пространства страны для румынских авиабортов после инцидента с самолетом компании S7, на борту которого летел российский
КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. «От ворот — поворот» — эта старая русская пословица теперь может быть в прямом смысле применима ко всем самолетам Румынии.
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил не впускать в воздушное пространство Российской Федерации все румынские авиаборты до тех пор, пока официальный Бухарест не даст разъяснений по факту инцидента, случившегося в небе между Венгрией и Румынией, когда самолет компании S7 с летевшим на нем
В качестве ответной симметричной меры депутат предложил закрыть российское воздушное пространство до тех пор, пока инцидент не будет исчерпан, и вызвать румынского посла в РФ с целью разбора ситуации.
Ранее сообщалось, что Россия уже вызвала румынского посла для объяснения причин случившегося. Как заявили в МИДе России, власти страны рассматривают произошедшее, как «грубый антироссийский жест на грани международного хулиганства».