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16:11 (мск), источник: Sputnik.md

Румынские самолеты предлагают не впускать в Россию

Российский депутат Олег Нилов выступил с инициативой о закрытии воздушного пространства страны для румынских авиабортов после инцидента с самолетом компании S7, на борту которого летел российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. «От ворот — поворот» — эта старая русская пословица теперь может быть в прямом смысле применима ко всем самолетам Румынии.

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Депутат Госдумы Олег Нилов предложил не впускать в воздушное пространство Российской Федерации все румынские авиаборты до тех пор, пока официальный Бухарест не даст разъяснений по факту инцидента, случившегося в небе между Венгрией и Румынией, когда самолет компании S7 с летевшим на нем вице-премьером Дмитрием Рогозиным не впустили в воздушное пространство соседней с Молдовой страны.

В качестве ответной симметричной меры депутат предложил закрыть российское воздушное пространство до тех пор, пока инцидент не будет исчерпан, и вызвать румынского посла в РФ с целью разбора ситуации.

Ранее сообщалось, что Россия уже вызвала румынского посла для объяснения причин случившегося. Как заявили в МИДе России, власти страны рассматривают произошедшее, как «грубый антироссийский жест на грани международного хулиганства».

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