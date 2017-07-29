Путин помиловал двух женщин, осужденных по статье «госизмена»

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании Марины Джанджгавы и Анник Кесян, осужденных по статье о государственной измене. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Читайте также Верховный суд смягчил приговор Севастиди, помилованной Путиным

Жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены за то, что в 2008 году отправляли СМС-сообщения своим грузинским знакомым, в которых писали о передвижении военной техники по железной дороге. Джанджагаву приговорили к 12 годам лишения свободы, а Кесян — к восьми.

«Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе.

Аналогичный указ издан в отношении Марины Джанджгавы, 1958 года рождения, осужденной 12 мая 2014 года Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.