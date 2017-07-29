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16:37 (мск), источник: РИА Новости

Путин помиловал двух женщин, осужденных по статье «госизмена»

Марина Джанджгава и Анник Кесян были признаны виновными в том, что в 2008 году отправляли знакомым в Грузию СМС о передвижении военной техники по железной дороге.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании Марины Джанджгавы и Анник Кесян, осужденных по статье о государственной измене. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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Жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены за то, что в 2008 году отправляли СМС-сообщения своим грузинским знакомым, в которых писали о передвижении военной техники по железной дороге. Джанджагаву приговорили к 12 годам лишения свободы, а Кесян — к восьми.

«Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе.

Аналогичный указ издан в отношении Марины Джанджгавы, 1958 года рождения, осужденной 12 мая 2014 года Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.

Ранее президент России помиловал Оксану Севастиди, осужденную по аналогичному делу.

Комментарии
4
ирина погожева
Правильно сажали . Зря миловали . Живут на нашей земле, наш хлеб жрут ! И предадут - в любой момент . Отбирать российские паспорта у таких надо и отправлять в их любимую ''грузию и т.п.'' , к их ''друзьям и знакомым''.
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Вера Правда
Дружбанов своих тоже всех отмазал...
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Георгий Огородников
Теперь абсолютно любого человека можно посадить, если он напишет СМС. Да здравствует полицейское государство!
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