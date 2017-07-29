Путин помиловал двух женщин, осужденных по статье «госизмена»
Марина Джанджгава и Анник Кесян были признаны виновными в том, что в 2008 году отправляли знакомым в Грузию СМС о передвижении военной техники по железной дороге.
Марина Джанджгава и Анник Кесян были признаны виновными в том, что в 2008 году отправляли знакомым в Грузию СМС о передвижении военной техники по железной дороге.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании Марины Джанджгавы и Анник Кесян, осужденных по статье о государственной измене. Соответствующие указы опубликованы на официальном
Жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены за то, что в 2008 году отправляли
«Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе.
Аналогичный указ издан в отношении Марины Джанджгавы, 1958 года рождения, осужденной 12 мая 2014 года Ленинским районным судом
Ранее президент России помиловал Оксану Севастиди, осужденную по аналогичному делу.