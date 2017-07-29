Министр обороны Румынии считает неуместной реакцию Рогозина

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну считает абсолютно неуместной реакцию вице-премьера России Дмитрия Рогозина на отказ румынских властей предоставить рейсовому пассажирскому самолету, на борту которого он находился, возможность пересечь воздушное пространство страны.

Читайте также Рогозин попросил принять меры против Румынии и Молдовы после авиаинцидента

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем Twitter пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, не пускавших российский пассажирский самолет, и отметил, что они подвергли опасности жизни пассажиров. Позднее Рогозин добавил, что «выходка румын и молдавского правительства требует тщательного анализа, выверенных и адресных жестких ответных мер.

На вопрос о том, как министр обороны оценивает реакцию российского чиновника, Цуцуяну отметил, что она «абсолютно неуместная». Также он отметил, что «не вступал бы в подобную риторику».

«Думаю, что мы должны заниматься нашими делами, обеспечивать развитие экономики и в то же время делать все необходимое, чтобы быть в максимальной безопасности, иметь возможность сдерживать определенные враждебные действия», — сказал Цуцуяну.

Он напомнил о намерении Румынии закупить у США ПВО «Patriot». По его словам, это приобретение станет «как элементом, который укрепляет национальную безопасность Румынии, так и сдерживающим фактором для возможных агрессивных действий».

«Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других. Разумнее заниматься нашими делами», — заключил министр обороны.