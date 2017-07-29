Министр обороны Румынии считает неуместной реакцию Рогозина
Румынский чиновник заявил, то не хотел бы вступать в риторику по факту дипломатического скандала в небе.
Румынский чиновник заявил, то не хотел бы вступать в риторику по факту дипломатического скандала в небе.
КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну считает абсолютно неуместной реакцию
Накануне
На вопрос о том, как министр обороны оценивает реакцию российского чиновника, Цуцуяну отметил, что она «абсолютно неуместная». Также он отметил, что «не вступал бы в подобную риторику».
«Думаю, что мы должны заниматься нашими делами, обеспечивать развитие экономики и в то же время делать все необходимое, чтобы быть в максимальной безопасности, иметь возможность сдерживать определенные враждебные действия», — сказал Цуцуяну.
Он напомнил о намерении Румынии закупить у США ПВО «Patriot». По его словам, это приобретение станет «как элементом, который укрепляет национальную безопасность Румынии, так и сдерживающим фактором для возможных агрессивных действий».
«Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других. Разумнее заниматься нашими делами», — заключил министр обороны.
В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем