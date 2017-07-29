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18:07 (мск), источник: Sputnik.md

Министр обороны Румынии считает неуместной реакцию Рогозина

Румынский чиновник заявил, то не хотел бы вступать в риторику по факту дипломатического скандала в небе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну считает абсолютно неуместной реакцию вице-премьера России Дмитрия Рогозина на отказ румынских властей предоставить рейсовому пассажирскому самолету, на борту которого он находился, возможность пересечь воздушное пространство страны.

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Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем Twitter пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, не пускавших российский пассажирский самолет, и отметил, что они подвергли опасности жизни пассажиров. Позднее Рогозин добавил, что «выходка румын и молдавского правительства требует тщательного анализа, выверенных и адресных жестких ответных мер.

На вопрос о том, как министр обороны оценивает реакцию российского чиновника, Цуцуяну отметил, что она «абсолютно неуместная». Также он отметил, что «не вступал бы в подобную риторику».

«Думаю, что мы должны заниматься нашими делами, обеспечивать развитие экономики и в то же время делать все необходимое, чтобы быть в максимальной безопасности, иметь возможность сдерживать определенные враждебные действия», — сказал Цуцуяну.

Он напомнил о намерении Румынии закупить у США ПВО «Patriot». По его словам, это приобретение станет «как элементом, который укрепляет национальную безопасность Румынии, так и сдерживающим фактором для возможных агрессивных действий».

«Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других. Разумнее заниматься нашими делами», — заключил министр обороны.

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

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