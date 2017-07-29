Бизнесмены из ОАЭ приехали в Уфу обсуждать халяль и исламский банкинг
Делегацию встретил верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Делегацию встретил верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Перспективы развития исламского бизнеса в России обсудили в субботу в Уфе бизнесмены из Арабских Эмиратов и местные предприниматели. В рамках официального визита дельцов из ОАЭ встретил верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин.
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Делегация из ОАЭ приехала в Уфу для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет, в частности, о возможных инвестиционных проектах арабской страны, а также о развитии исламского банкинга и халяльной индустрии.
Первый, напомним, представляет собой новый формат банков, соответствующих мусульманским традициям. Вместо кредитов в них применяются другие схемы инвестирования.