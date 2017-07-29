Бизнесмены из ОАЭ приехали в Уфу обсуждать халяль и исламский банкинг

Источник: пресс-служба муфтия Талгата Таджуддина

Перспективы развития исламского бизнеса в России обсудили в субботу в Уфе бизнесмены из Арабских Эмиратов и местные предприниматели. В рамках официального визита дельцов из ОАЭ встретил верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин.

Как отмечает пресс-служба муфтия, арабские гости отметили, что с каждым годом в России все крепнут духовные связи и все больше чтут традиции ислама.

Делегация из ОАЭ приехала в Уфу для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет, в частности, о возможных инвестиционных проектах арабской страны, а также о развитии исламского банкинга и халяльной индустрии.